„Pomáháme takto už desátým rokem. Nákup pomůcek zajišťuje magistrátní odbor sociálních služeb po konzultaci s městskými obvody a neziskovými organizacemi. Ty se pak také starají o distribuci do rodin,“ uvedla náměstkyně primátora Eliška Bartáková. „Vybavujeme především prvňáčky z rodin, které potřebují pomoci. Může jít například o děti samoživitelů či o školáky z rodin s více dětmi. Mnozí rodiče se ocitli v těžké situaci proto, že v době dlouhé koronavirové krize přišli o možnost výdělku a nyní mohou mít problémy sehnat peníze. Nechceme, aby si brali půjčky, které by pak mohli mít problém splácet. Vždyť na školní výbavu prvňáčka je dnes potřeba průměrně tři tisíce korun,“ dodala Bartáková.

Projekt s názvem Přímá podpora sociálně potřebných rodin s dětmi – žáků základních škol poprvé připravil magistrátní odbor v roce 2012. Plzeň byla prvním městem v České republice, které přišlo s projektem přímé pomoci v takovém rozsahu.

„Každoročně se pomoci dočká okolo 200 dětí zhruba ze 150 plzeňských rodin,“ připomněla vedoucí Odboru sociálních služeb plzeňského magistrátu Alena Hynková. „Spolupracujeme se sociálními pracovníky čtyř největších plzeňských obvodů a s neziskovými organizacemi. Jsou pro nás zárukou, že se školní výbava dostane skutečně k těm, kteří ji potřebují,“ uvedla Hynková a dodala, že ke spolupracujícím organizacím patří občanské sdružení Ponton, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Městská Charita Plzeň – Domov sv. Zdislavy, MáTa pro rodinu, z. s., Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, Společnost Tady a Teď, o. p. s., a organizace Naděje.

Neziskové organizace a sociální pracovníci z obvodů dodávají zdůvodnění, proč byla rodina k pomoci vybrána a poté, co si balíčky od odboru sociálních služeb převezmou, je před začátkem školního roku distribuují jednotlivým rodinám. „Vybavujeme primárně žáčky nastupující do prvních tříd, ale o pomoc mohou žádat i rodiče žáků tříd vyšších na základě odpovídajícího zdůvodnění. Pomáháme tak třeba i školákům, kteří se do našeho města přistěhovali nebo nastupují na druhý stupeň a potřebují doplnit výbavu například o geometrické sady či kružítka, kalkulačky a podobně,“ poznamenala Hynková.