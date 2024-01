„Kamiony nám zaplevelují prostor na dohled od sídlišť. Jedná se především o okolí Sylvánu, Vinice, okolí Škodovky nebo Hálkovu ulici. Navíc sem míří kamiony z dálnice, kde jsou zablokovaná všechna parkoviště a řidiči najíždějí do města, aby tu trávili své povinné přestávky. Brzy ráno pak u domů túrují motory a už vůbec nemluvím o tom, že si jejich šoféři chodí ulevit všude kolem. A jeden takový kamion zabere minimálně šest parkovacích míst. To ať tam stojí raději lidé se svými soukromými auty než komerční nákladní vozy,“ zdůvodňuje radikální rozhodnutí náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar s tím, že město mohlo být ještě přísnější a zakázat parkování ve městě i vozům třeba nad 7,5 tuny. Naopak se uvažovalo jen o zákazu na noc, ale nakonec bude platit celých 24 hodin.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Plzní tak budou moci kamiony pouze projíždět nebo zastavovat jen na dobu nakládky a vykládky. Dopravní omezení už bylo projednáno a schváleno policií. Podmínkou však byl vznik náhradních parkovacích ploch, kde by kamiony mohli parkovat.

„Jako město dáváme k dispozici plochu pro vznik komerčního parkoviště za úplatu na Domažlické třídě nad Vodními stavbami mezi VSP a kruhovým objezdem u Makra. Soukromý provozovatel tam rozšíří stávající parkoviště a tím vznikne stání pro přibližně 100 kamionů včetně elektro přípojek a sociálního zařízení. Smlouva bude uzavřena na 10 let. Je to na dohled od Borských polí, takže to dává smysl,“ říká Tolar.

Podle něj je to také příležitost pro soukromé subjekty, které by na to mohly zareagovat zřizováním svých parkovišť na volných plochách v průmyslových areálech.

„Podobné je to například už v Tachově nebo Klatovech, i když ne tak přísné, jako to bude u nás, kde bude zóna celé město. Uvidíme, jak na to zareagují okolní města, třeba Přeštice nebo Nýřany,“ dodává Tolar.

Obavy z toho, že by se problém parkujících kamionů přesunul právě do jejich měst, starostové nemají. „U nás v Nýřanech je už léta zakázán průjezd kamionů nad 12 tun a smějí k nám jen ty, které město zásobují, případně zde mají sídlo. Takže si nemyslím, že by se sem kamiony výrazně přesunuly, protože by jejich řidiči čelili pokutám,“ říká starostka Nýřan Pavlína Caisová.

Ještě radikálněji to vyřešili v Dobřanech, kde platí zákaz vjezdu nákladních aut nad 3,5 tuny na městské komunikace s výjimkou místní obsluhy. „Navíc u nás téměř nejsou místa, kde by se dalo nákladní auto zaparkovat, aniž by se tím neporušoval zákon o provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětluje dobřanský starosta Dobřan Martin Sobotka. Ani v Přešticích se náporu parkujících kamionů neobávají. „Zprávu o chystaném zákazu parkování vozidel nad 12 tun v Plzni jsem sice zaznamenal, ale u nás v centru taková místa nejsou. Kamiony mohou parkovat jen u vlakového nádraží nebo neoficiálně na výpadovce směrem na Nepomuk,“ potvrzuje starosta Tomáš Chmelík.