Záměr začít připravovat prodej několika domů mezi ulicemi Resslova, Americká, Prokopova a Purkyňova schválili na svém pondělním jednání plzeňští zastupitelé.

Pro blok těchto domů město dlouhodobě nemá žádné využití. Minimální cena objektů by měla podle vedení města Plzně činit zhruba 143 milionů korun. „Za účelem přípravy prodeje vznikne pracovní skupina, která se bude zabývat například tím, za jakých podmínek bude prodej nemovitostí probíhat. Na příštím zastupitelstvu bychom vyhlásili první kolo soutěže a doporučení pracovní skupiny. Pak by bylo vyhlášeno druhé kolo. Až do podpisu kupní smlouvy může město bez udání důvodu celou soutěž zrušit,“ uvedl radní pro ekonomiku David Šlouf (ODS). Záměr prodeje domů se u opozice nesetkal s pozitivními ohlasy. „Je pravdou, že domy jsou v dezolátním stavu a že jsou dlouhodobě nevyužité. Zbude městu však vůbec ještě něco k prodeji v případě nouze, když chce prodat také Peklo a polikliniku na Slovanech?“ oponovala v pondělí například opoziční zastupitelka Monika Magdalena Štefanová (KSČM).

V prvním kole uchazeči představí svůj záměr. Když bude v souladu s územní studií, postoupí do druhého kola. Zde by se soutěžilo o nejvyšší cenovou nabídku. O doporučeních pracovní skupiny poté opět budou jednat zastupitelé města.