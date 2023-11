Na tuhle chvíli čekali Plzeňané hodně dlouho. Budova městských lázní chátrala desítky let a byla ostudou Plzně. Nyní by měla lázeňská budova získat do tří let novou funkci a změnit se na Kulturní centrum Plzeňského kraje. V nových prostorách vznikne nová galerie, společenský sál a prostory pro kulturní spolky a kluby. První bourací práce začnou ještě do konce tohoto roku.