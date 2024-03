K masopustní zabijačce u obchodního centra Area Bory patřily i ukázky výroby tradičních pochutin, řezník Radek Janout prozradil i část ze svých receptur.

Každý druh masa se hodí na něco jiného, vysvětluje řezník Radek Janout | Video: Deník/Pavel Bouda

Jelita, jitrnice, tlačenka a samozřejmě zabijačková polévka. K tomu ještě sádlo, škvarky a další dobroty z vepřového masa. Nic z toho nechybělo na tradiční Masopustní zabijačce v sobotu v Plzni v prostoru Area Bory. Řeznický odborník zde návštěvníkům vysvětloval, na co se hodí jednotlivé druhy masa a ochotně předváděl, jak se některé zabijačkové pokrmy vyrábějí.

„Dřív jsme si přivezli a zabíjeli na místě živé prase, ale dnes už se to z veterinárních důvodů nesmí. Mám tu tedy připravenou půlku prasete a lidem ukazuji, na co se které maso hodí a na jakou tepelnou úpravu ho zpracovávat. Předvádím i ruční výrobu jitrnic a jelit. To znamená ruční narážení a samozřejmě špejlování, “ vysvětluje řezník Radek Janout ze Zbůchu.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Ten nejprve zručně naporcuje maso a u jednotlivých druhů podrobně vysvětluje jeho nejlepší využití při přípravě jídla. „Víte jak se říká tomuhle tenkému proužku masa? To je panenka, hodí se na minutky nebo medailonky, jen na pánvičce nebo na grilu. Je to jemná svalovina bez tukového krytí, takže na pečení se moc nehodí, maso je pak suché,“ radí přítomným zkušený řezník.

Prozrazuje i svůj osvědčený recept na jitrnice. Do náplně nepřidává strouhanku ani rohlíky, ale klasickou staročeskou buchtu. „Necháváme si ji péci od pekaře a to je základ. Udělá to úplně jinou chuť. A pak také klasické koření. Takže sůl, majoránka, česnek a nové koření. Důležitý je poměr, každý řezník jej má trošku jiný. Já jsem si recept vyladil podle svojí chuti,“ dodává Radek Janout, kterého k řezničině přivedl bratranec a švagr.

Přítomné nejvíc zaujala výroba jitrnic a jelit. Špejlování není ani pro zručného člověka jednoduché a uzavřít naplněná střívka tak, aby jejich obsah neunikal, je skoro umění.

OBRAZEM: Milovníci zabijačkových dobrot si dali dostaveníčko ve Skvrňanech

„Byl jsem se tu podívat loni i předloni. Já osobně jsem celé dětství strávil tím, že jsem tahal brutar, což byl těžký kotel na ohřívání vody, protože táta dělal domácí zabíjačky po vesnicích a mě využíval na takové samé lepší práce jako třeba praní střev,“ směje se osmatřicetiletý Plzeňák František ve vzpomínce na ne příliš oblíbenou činnost, kdy se střeva musejí vyprázdnit a pak opakovaně ručně propírat v octové vodě.

Největší zájem mezi přihlížejícími je tradičně o zabijačkovou polévku a jitrnice. „My jsme na takové akci poprvé a přišli jsme sem hladoví, takže máme v plánu si odnést alespoň jitrnice a polévku. Možná to bude i tlačenka a jelita,“ říká další Plzeňák, třiašedesátiletý Josef, který se přišel podívat na Masopustní zabijačku se svojí manželkou.

A co chutná nejvíc tomu, kdo stráví celý den porcováním masa a přípravou zabijačkových specialit? „Já jsem masožravý, takže den bez masa nedám. Nejraději mám vídeňský párek nebo jemnou paštiku,“ uzavírá řezník Radek Janout.