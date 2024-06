Bezmála pětikilová lebka vyřezaná z jednoho kusu fluoritu, jejíž hodnota je 50 tisíc korun, vzácný meteorit s olivíny nalezený v Africe, zhruba 500 milionů let starý trilobit, krásné šperky vyrobené z vltavínů a dalších vzácných kamenů. To jsou jen některé z lákadel, které nabídla prodejní výstava minerálů a zkamenělin, která se o víkendu konala v Plzni.

Prodejní výstava minerálů, drahých kamenů, šperků, zkamenělin, kaktusů, sukulentů a exotických rostlin v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Historie akce sahá desítky let do minulosti. „První tyto prodejní výstavy se začaly pořádat už v 90. letech minulého století, a to v kulturním domě Inwest. Když skončil, byla pauzička dva roky a pak se výstavy přesunuly do kulturního domu JAS. Já je tady pořádám už 17 let,“ řekla Deníku hlavní organizátorka Jitka Skružná. Původně byly v nabídce „jen“ minerály a zkameněliny, postupně se nabídka rozrostla, např. o sukulenty, ale zejména o šperky. „Největší zájem je o surové kameny. Lidem se hodně líbí fialové ametysty, celestýny, které jsou do modra, růženíny,“ informovala Skružná. Dodala, že nabídka je velmi pestrá a občas jsou k vidění i rarity. Jednu z nich přivezl Rudolf Staněk z Karlových Varů. „Je to meteorit, jeden z nejvzácnějších, je jich pod půl procenta. Je ze Sericha, z Keni. Je to palasit, obsahuje čisté železo s niklem a olivíny,“ představil unikátní kousek. Hodnota řezu meteoritem, který dovezl, je 36 tisíc korun.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Ještě hlouběji do kapsy byste museli sáhnout, kdybyste si chtěli pořídit nejdražší z lebek, které měl na stole Argenio Greco. „Tato je z fluoritu. Je vyřezaná z jednoho kusu a váží 4,8 kg. Její cena je 50 tisíc korun,“ představil nabízený kousek Greco. Dodal, že tzv. křišťálové lebky bývají vyřezávány z různých kamenů, a to i vzácnějších, např. smaragdů, rubínů. Jedna opravdu unikátní, starověká křišťálová lebka Synergy, bude v říjnu k vidění v Praze, kam ji na speciální akci doveze Sherry Whitfield z Arizony.

Zdaleka ne vše ale bylo v Plzni tak drahé, mnohé zboží se dalo pořídit i v řádech desetikorun či stokorun. Výběr byl pestrý. A kdyby bylo místo, byla by nabídka ještě bohatší. „Zájem ze strany vystavovatelů roste. Byť jsme ve dvou patrech, musíme je odmítat, protože už se sem nevejdeme. Jezdí sem vystavovatelé z celé České republiky, ale i ze zahraničí, zejména Německa. Dnes je tu například pán z Maroka,“ uvedla Skružná s tím, že i zákazníci jezdí do Plzně z celé České republiky.

„Výstavy se konají třikrát do roka. Je jarní, ta se koná poslední víkend v březnu, pak letní, která bývá poslední či předposlední víkend v červnu, a podzimní, která je v listopadu. Letos bude šestnáctého. Vstupné je pro dospělé 70 korun, pro děti od 4 do 15 let a pro ZTP 40 korun,“ uzavřela Skružná.