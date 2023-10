Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Na kolejích Lékařské fakulty v Heyrovského ulici bydlí už pátý rok třiadvacetiletá Johana. „Platím měsíčně necelých tři a půl tisíce, protože tu bydlím celoročně, jinak je to dražší. Bydlíme tu po dvou a cena je pro mě vyhovující. Ani s kuchyňkou na chodbě problém nemám. O studenském bytě jsem ani neuvažovala, bylo by to určitě dražší a já jsem potřebovala jistotu na celých pět let,“ vysvětluje studentka.

Cena kolejného i po navýšení nevadí ani dvacetiletému Erikovi. „Tři a půl tisíce korun za kolej je vyhovující, i když ta kuchyňka na chodbě je horší. Přemýšlíme ještě s kamarády, že bychom od příštího roku přece jen šli do nějakého studentského bytu. Myslím, že se dá sdílené bydlení sehnat i za srovnatelnou částku. Ale jde hlavně o soukromí, volnější režim a možnost přijít a odejít, kdy chci. Maximum pro nás je asi čtyři tisíce na osobu. Záleží ale, kde a co najdeme,“ říká Erik.

Naopak na kolejích Západočeské univerzity se ceny za bydlení na kolejích oproti loňsku nezvedaly. „Současný ceník platí už od 1. července 2022, kdy jsme z důvodu vysokých cen energií byli nuceni přistoupit k přibližně desetiprocentnímu navýšení kolejného,“ říká Šárka Stará, mluvčí ZČU.

Ubytování na kolejích ZČU nyní stojí průměrně tři a půl tisíce korun na měsíc. Konkrétně se ceny pohybují od 2860 korun měsíčně za čtyřlůžkový pokoj se sdíleným sociálním zařízením do 4990 korun měsíčně za jednolůžkový pokoj s vlastním záchodem a koupelnou.

„Koleje máme nyní plně obsazeny. Zatím se nám i za současných cen daří pokrývat náklady a proto o zvyšování cen kolejného v současné době neuvažujeme,“ dodává mluvčí ZČU.

Univerzita v loňském roce kompletně zrekonstruovala kolej v Máchově ulici nedaleko Borského parku, která nyní poskytuje studentům výrazně vyšší komfort než dříve. Náklady na práce a vybavení dosáhly téměř 106 milionů korun bez DPH, přičemž z větší části zajistilo financování Ministerstvo školství. Ve stejném rozsahu by univerzita ráda zrekonstruovala také kolej v Baarově ulici.

„Jedná se vlastně o stejnou budovu, která je pouze o dva roky mladší než Máchova 20. Potřebnou podmínkou pro rekonstrukci však je, abychom i v tomto případě měli možnost využít dotaci ministerstva školství. Pevně tedy doufáme, že ministerstvo i v této složité době na rekonstrukce kolejí vypíše novou dotační výzvu,“ uvádí kvestor ZČU Petr Hofman.

Na nově zrekonstruované univerzitní koleji v Máchově ulici bydlí i dvacetiletá studentka Tereza. „Platím měsíčně něco přes čtyři tisíce a jsem na buňce, kde bydlíme ve dvou pokojích po dvou. Režim ani kuchyňka pro všechny na patře mně nevadí. Je to hezká kolej a cena mně vyhovuje. Ale můj limit je tak pět tisíc. Kdyby se kolejné blížilo k této částce, což by znamenalo, že bychom my čtyři studentky za buňku platily dohromady dvacet tisíc, už bychom o společném bytě určitě uvažovaly,“ přemýšlí Tereza.

Studentských bytů je však v Plzni obecně nedostatek. Jak se ale shodují zástupci oslovených realitních kanceláří, nakonec vždy záleží na finančních možnostech studentů a jejich představách o soukromém bydlení.