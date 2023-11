Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Mezi přihlížejícími je i třiatřicetiletá Anna z Červeného Hrádku. „Chceme si koupit jen neozdobený věnec a doma si jej doděláme. Domácí ozdoby spolu děláme rády,“ říká mladá maminka, která se přišla podívat i se svojí šestiletou dcerou.

Další z návštěvnic přiznává, že by na takovou výrobu neměla trpělivost. „Adventní věnec si na Vánoce nedělám. Zkoušela jsem to, ale doma bych to takhle hezky nezvládla. Byt si ale zdobím různými vánočními dekoracemi ráda,“ přiznává devětapadesátiletá Ivana z Plzně.

Adventní věnce se staly symbolem adventu, tedy doby příprav na Vánoce. Dělají se nejčastěji z jehličnatých větví se čtyřmi svíčkami, které se postupně každou adventní neděli zapalují. Poslední dobou jsou v oblibě i závěsné adventní věnce bez svíček, které se používají k ozdobení vchodových dveří.

„Nepotřebujete k tomu nic jiného než korpus, nůžky, štípačky, vázací drát, materiál jaký se komu líbí a hlavně trpělivost,“ vypočítává Marie a hned pokračuje. „Já sama už si sbírám potřebný materiál od léta. Hlavně šišky, šípek, různé listy nebo i suché kapradí. Pro klasický adventní věnec se hodí větvičky jedle, protože ta neopadává, pak přidám túji nebo borovici, různé ozdoby, a nakonec svíčky a stuhu. Hezké jsou i věnce z větviček topolu, protože jejich listy mají krásný stříbrný spodek.“

Sama už se výrobě vánočních dekorací věnuje pět let. „Pracovat s rostlinami se mně líbilo od mala. Mám střední zahradnickou školu a pořád mě to baví. Vánoční věnce nebo svícny si dělám pravidelně i doma, ale pokud mi zbyde čas, tak je vyrábím i pro své známé. Dohromady jich takhle před Vánocemi, samozřejmě hlavně na prodej, udělám třeba i přes stovku,“ usmívá se Marie.

Ráda poradí i těm, kteří si vyrábějí různé vánoční dekorace sami doma nebo se do toho chtějí teprve pustit. „Nejčastěji se lidé ptají na materiál, barvu nebo přízdoby. Vždycky se nějak domluvíme. Ráda dělám třeba i nějaké atypické věnce, třeba ty dětské. Baví mě tam vymýšlet takové ty různé čičarádičky,“ uzavírá s úsměvem Marie.

