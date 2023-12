Konec hazardu v Plzni. Herny a kasina by měly zmizet do dvou let

Do dvou let by měly z území Plzně zmizet všechny herny a kasina. Město totiž ve čtvrtek 14. prosince schválilo novou vyhlášku na regulaci hazardu. Účinná bude od začátku nového roku, poslední provozovny tohoto typu, kterých je v současné době ve městě 38, by měly zavřít nejpozději do konce roku 2025.

Kasino. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír