Plzeňští radní schválili vyhlášení dvou výběrových řízení na vedoucí pracovní místa v mateřských školách.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„První z nich je na pozici ředitele/ředitelky 63. mateřské školy v Lábkově 30, výběrové řízení bude vyhlášeno na stejnou pozici i v 90. mateřské škole v Západní 7. Výběrová řízení proběhnou během podzimu s tím, že noví ředitelé či ředitelky by na svou pozici nastoupili od 1. ledna roku 2022,“ uvedla radní pro školství Lucie Kantorová. Upřesnila, že vedoucí místo v 90. mateřské škole by bylo na dobu určitou jako zástup za současnou ředitelku, která odešla na mateřskou dovolenou. Ředitel/ředitelka 63. MŠ by byl/a jmenován/a na dobu neurčitou.