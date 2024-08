„Byly ročníky, kdy některé červené odrůdy měly přesah až do půlky října, což se teď očekávat asi nedá. Vinaři nebudou čekat dlouho a riskovat počasí a plísně, které na hrozny působí. Začali s burčákem sice dříve, ale dříve i skončí. My od nich máme přislíbené dodávky bílého a červeného jen do konce září,“ říká například Jiří Šplíchal z plzeňské Vinotéky Degust na Klatovské. Podle něj je letošní rok zvláštní i v tom, že nezvykle brzy začaly dozrávat i odrůdy pro červený burčák, který tak přišel na trh téměř současně s bílým. „To je opravdu raritní, protože my jsme byli zvyklí na červený až někdy začátkem, ale spíše v půlce září. Letos jsme ho měli na pultech už od 7. srpna. Ale je pravda, že v těch vedrech je poptávka po burčáku nižší, lidé jej mají spojený spíše s babím létem,“ dodává Šplíchal. Litr bílého i červeného burčáku tu letos zákazník pořídí shodně za 105 korun, což je o sedm korun více, než loni.

Obdobně vidí situaci i Milan Kittner z Vinotéky Wine Point v Prokopově ulici. „Vinařům teď velmi rychle dozrávají některé rané odrůdy a velmi pravděpodobně to ovlivní i vinobraní, které nastartovalo dříve a zřejmě také dříve skončí. Stejně tak i sezona burčáku,“ říká Milan Kittner.

Kromě teplého léta přinesl letošní rok některým vinařům ale i malou pohromu, kdy jim mráz zničil většinu úrody. „Ale tam, kde úrodu uchránili, si naopak pochvalují, že budou sbírat některé hrozny ve vysokém stupni zralosti. Takže se dá říci, že vína bude méně, ale bude lepší,“ dodává Kittner. Bílý burčák zde začali prodávat v polovině srpna, červený slibují od 10. září. Cenu obou drží stejnou jako loni i předloni, tedy 125 korun za litr.

Navzdory dřívější nabídce burčáku registrují pomalejší nástup zájmu lidí i ve Vinotéce Dionýs v Husově ulici. „Začali jsme s prodejem už 15. srpna, ale zájem o burčák stoupá pozvolně, lidé jsou většinou na dovolené. Předpokládám, že zájem bude vrcholit během září, burčák je prostě podzimní nápoj. Jeho sezona končí tak v půlce října, někdy trvá až do listopadu, ale letos to asi bude posunuté a skončí dřív. Bude hlavně záležet na počasí. Kdyby bylo deštivo, mohly by hrozny napadnout hniloby a tak je vinaři raději rychle sklidí,“ vysvětluje majitel vinotéky Luboš Chocholoušek. Ten drží cenu burčáku stejnou už několik let. Litr bílého tu pořídíte za 108 korun a litr červeného za 118 korun.

„Každý den je burčák v lahvi chuťově jiný, to sladké se mění postupně na alkohol a zachlazením se proces zpomalí. Ale doporučuji jej i v ledničce uchovávat maximálně tři dny. Moje rada na závěr – když vám burčák chutná, tak vypít co nejdřív!“ dodává vinař.