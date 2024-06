Voda vyhřátá na 23 stupňů, anglický trávník, prolézačky pro děti i stánek s občerstvením. Nově upravený venkovní bazén v Plzni na Lochotíně si už vyzkoušeli první návštěvníci. Ve venkovním bazénu na Slovanech si lidé ještě nezaplavou. Přípravy na letní sezonu tam v těchto dnech finišují.

Bazén Slovany na startu nové sezony | Video: Deník/Veronika Krátká

Venkovní bazén v Plzni na Lochotíně vstoupil po loňské rekonstrukci celého areálu do nové sezony. „Loni v létě tady bylo zavřeno, lidé si sem odvykli chodit, ale teď už se zase začínají vracet,“ říká ředitel Plaveckého areálu města Plzně Tomáš Kotora. „Navíc je nejisté počasí. Dopoledne bylo zataženo, teď vyšlo slunce, tak je tady víc lidí,“ dodává ze svého stanoviště plavčík Jiří Čermák.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Slunečné počasí vylákalo k bazénu paní Hanu s dcerou a dvěma vnoučaty. „Bydlíme nedaleko, přišli jsme vyzkoušet, jak to tady vypadá. Moc se nám tu líbí, určitě budeme chodit pravidelně,“ říká žena a přitom dohlíží na děti cachtající se v brouzdališti s červenou sochou nosorožce stříkajícího vodu.

Na příchozí čekají v areálu novinky. „Speciální péči jsme věnovali trávníku, je nádherně upravený, dokonce i pod jehličnatými stromy, kde je kyselá půda, si zachoval zelenou barvu. Možná je to tím, že náš správce areálu je bývalý fotbalista. Za takový trávník by se nemusela stydět ani Viktorka Plzeň,“ usmívá se Tomáš Kotora. K dalším vylepšením patří prolézačky pro děti a stánek s občerstvením a venkovním grilem. „Je tady i nová skluzavka, kterou jsme získali díky prvnímu městskému obvodu,“ dodává ředitel areálu s tím, že do budoucna by měl přibýt pingpongový stůl, skákací hrad a lanové centrum pro děti.

Provozovatel stánku Václav Hudec nabízí klasiku jako jsou párky v rohlíku, bagety, klobásy, smažený sýr v housce nebo s hranolky nebo například kuřecí nugety: „Máme ale i domácí zákusky včetně bezlepkových, ovocné saláty, samozřejmě nanuky, letní míchané drinky, italskou kávu, malinovku, plzeňskou dvanáctku a další nápoje.“ Stánek je v provozu denně od 12 do 18 hodin.

Na otevření padesátimetrového venkovního bazénu v Plzni na Slovanech si lidé počkají do 1. července. Zaměstnanci dokončují úpravy trávníku, připravují lehátka, kontrolují herní prvky. „Ve stejný den začne obnova technického zázemí vnitřního bazénu, který bude několik měsíců zavřený. Venkovní bazén pak na podzim zakryje nafukovací hala. Hluk a prach ze stavby jejího zázemí, by neměly návštěvníky venkovního areálu nijak zásadně omezit. Bourání a další hlučné činnosti se provádějí teď, aby v červenci nerušily příchozí. Budeme ale muset za provozu po menších částech vyměnit kamínkový povrch okolo bazénu,“ vysvětluje Tomáš Kotora.

V uplynulých dnech odborná firma přeskládala dlaždice v bazénu, tak aby vznikly plavecké dráhy pro sportovce. „To jsou ty tmavé lajny na dně, které dříve končily v polovině bazénu. Teď jsme to nechali upravit tak, aby byly po celé délce a bazén mohl sloužit i k plaveckým tréninkům,“ uzavírá ředitel.