Nabídky pracovních pozic od několika desítek firem z celého kraje, různých rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, poradny a další program nabídne Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem. Jeho 12. ročník se uskuteční v úterý 30. ledna od 10 do 18 hodin v hale TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech.

Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem v Plzni | Foto: Deník/Pavel Bouda

Všichni návštěvníci mají vstup zdarma, neplatí se ani za poradny, přednášky a další služby. „Je to jediný veletrh v kraji, který je zaměřen na všechny profese i věkové kategorie,“ zdůrazňuje Jana Brabcová, jednatelka pořadatelské společnosti Grafia.

V nabídce zaměstnavateků budou podle ní pracovní pozice od dělnických přes specializované až po technické s vysokou specializací. Zájem je i o pracovníky v administrativě a managementu. Zkrátka nepřijdou ani zájemci o brigády a studentské pracovní praxe či aktivní senioři hledající přivýdělek.

Sbírají životopisy i pro připravované projekty

Firmy se zaměřují nejen na nábor aktuálně volných míst, ale sbírají i životopisy ‚do zásoby‘ pro připravované projekty. Personální manažerka SEW-EURODRIVE CZ Soňa Nová Červenková říká: „Hledáme specializované zaměstnance do výroby, logistiky a nákupu v Plzni, ale v roce 2026 otevřeme nový plzeňský závod, který bude potřebovat pracovníky v oblasti strojírenství i šikovné řemeslníky."

Práci nabízejí i mimoplzeňské podniky, například Novares. „Aktuálně hledáme do našeho závodu v Janovicích nad Úhlavou především elektrikáře (slaboproud) a do závodu v Cerhovicích seřizovače a nástrojaře. Od roku 2025 rozjedeme velký projekt s Teslou a budeme nabírat i další pozice. Stačí nám na veletrh přinést svůj životopis a my se ozveme,“ říká personalistka firmy Lucie Škrobánková.

Filip Hrbáč z RSF Elektronik ve Stříbře si zase od veletrhu slibuje obsazení pozic seřizovačů, střihačů, techniků, mistra výroby a finančního controllera.

Náboráři se snaží zaměstnance přitáhnout také na lákavé benefity. „Vše směřuje k většímu vyvážení pracovního a osobního života. Mladší ročníky mají nové nároky, personalisté musí být v tomhle ohledu kreativní,“ vysvětluje Brabcová. Firmy proto zkracují pracovní dobu i pracovní týden, běžně se nabízí částečný home office, sick days, study days, prostory pro příjemné trávení přestávek, zaměstnanecký program výhod a slev u partnerů a další.

Novinka naučí přežít v digitální džungli

Pro ty, co se chtějí uplatnit na trhu práce posouvajícím se dál k využití nových technologií a digitalizace, nabídne veletrh novinku. Tou jsou kurzy s názvem Jak přežít v digitální džungli?, které účastníky seznámí s digitálními dovednostmi použitelnými v práci i v běžném životě. Zájemci se naučí bezpečně využívat užitečné aplikace – elektronickou identitu, portál občana, kalendář v mobilu, zálohování dat, úpravy fotek a videa, propojit mobil s počítačem a televizí, ale také zaplatit parkování a používání umělé inteligence. To vše bezplatně! Učit se můžete na vlastním chytrém telefonu. Přímo na veletrhu bude možná registrace do kurzů.

Grafia bude nabízet i další bezplatné kurzy Dovednosti pro 21. století, které naučí rozlišovat, co je a není pravda na internetu a sociálních sítích, pomohou porozumět tvorbě projektů i občanským a ‚zeleným‘ kompetencím. V nabídce budou rovněž profesní, rekvalifikační a další kurzy, z nichž řadu lze získat také bezplatně.

Na přednáškách, které se v rámci veletrhu připravují, se návštěvníci dozví, jak na životopis a pracovní pohovor, se smlouvami poradí pracovní právník. Zjistí také, zda jejich pracovní pozici ohrožuje umělá inteligence či neobratnost v digitalizovaném světě. Dozví se i to, jak získat až 100 000 Kč na své vzdělávání od státu. Začínajícím podnikatelům poradí konzultanti BIC Plzeň.

A ve 13 hodin budou na jevišti opět předány ceny Mamma/Parent Friendly podnikům přátelským rodině.