Interaktivní panely s technickými schématy, syčící kuchyňské přístroje a spousta jiných zařízení a služeb v jedné části a ve druhé pak kabelky, knihy, kosmetika, šperky nebo dekorace. Tak vypadal letošní už 16. ročník tradičních veletrhů Moderní dům a byt a Žena a domov, které se konaly v hale Lokomotivy Plzeň.

Své produkty a služby zde nabízelo přes sto vystavovatelů jak uvnitř haly, tak i na prostranství před ní.

Na první z veletrhů, který představoval především novinky a trendy z oblasti stavebnictví, bydlení, úspor energie a vytápění zamířila i dvaaosmdesátiletá Plzeňačka Hana. „Mě zajímají konkrétně plynové kotle, ale zatím jsem si tu z nich nevybrala žádný. Budu se ale rozhlížet dál,“ svěřuje se.

Největší nával návštěvníků je před stánkem s tepelnými čerpadly a tepelnými izolacemi. Všichni pozorně poslouchají odborný výklad a studují propagační materiály. „Zájem o tuto oblast je letos veliký. Nejvíc lidi zajímají úspory energie, takže tepelné izolace, tepelná čerpadla, fotovoltaika nebo možnosti odvlhčení. Mohou za to i nové dotační tituly, lidé prostě o tom nyní hodně přemýšlejí,“ potvrzuje současný trend za pořadatele akce jeho ředitel Daniel Vaverka.

Na druhém z veletrhů s názvem Žena a domov je k vidění i ke koupi převážně drobnější zboží z oblasti kosmetiky a módy, které nelze pořídit ve velkých prodejních centrech. Právě sem míří dvě Plzeňačky, devětašedesátiletá Jitka se svojí dcerou. „Chodíme sem na veletrh pravidelně každý rok. Nehledáme nic konkrétního, chceme si to jen projít a podívat se, jestli neobjevíme něco nového a hezkého. Vždycky si ale něco odneseme. Většinou jsou to nějaké vánoční dárky, loni to byly určitě knížky,“ usmívají se obě.

Počet vystavovatelů i návštěvníků těchto dvou veletrhů v Plzni každoročně roste a už nyní se připravuje jeho 17. ročník. „Jsme rádi, že se nám daří tuto akci stále rozvíjet a vylepšovat a že tyto veletrhy patří k nejnavštěvovanějším akcím tohoto typu v Plzni a celém Plzeňském kraji,“ uzavírá Daniel Vaverka.