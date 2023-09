Speciální industriální tematika, unikátní expozice, desítky vystavovatelů z Čech i zahraničí, cestovatelské přednášky, edukativní program pro školy, dětská zóna a spousta dalších zajímavostí, takový bude letošní veletrh cestovního ruchu ITEP v Plzni.

Libor PickaZdroj: archivVeletrh, kam každoročně zamíří tisíce návštěvníků, proběhne ve sportovní hale TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech v termínu od 21. do 23. září 2023. ITEP pořádá již tradičně Plzeňský kraj. Co nového přinese letošní ročník, prozradil radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Jak byste stručně představil ITEP?

My říkáme, že přinese novou dimenzi zážitků. A to doslova, každý si najde něco, proto zveme nejen cestovatele. Program je po tři dny opravdu velmi nabitý. Cestovatelské přednášky, nové publikace, mapy, brožury, karavany, setkávání se známými osobnostmi, interaktivní program pro školy, soutěžní stezka o lákavé ceny, zóna pro děti, regionální produkty a mnoho dalšího. A to vše pro návštěvníky zdarma.

Každoročně na ITEP přijíždějí zajímaví hosté. Na koho se mohou návštěvníci těšit letos?

Na veletrh zavítá sportovní osobnost, kterou určitě nemusím Plzeňanům představovat. Je to fotbalista Pavel Horváth. Vystoupí zpěvák Ivo Jahelka, známý jako zpívající právník. O své zážitky z cest po divoké a nespoutané Albánii se s námi přijede podělit známý herec a vášnivý cestovatel Lukáš Langmajer. Do Plzně přiveze i off-road, s kterým Albánii navštívil. Vášnivých cestovatelů ale bude na ITEPu samozřejmě více, připravujeme celou řadu přednášek.

Můžete prozradit alespoň některé?Například cestovatel Štěpán Pastula bude vyprávět o putování kanadskou divočinou, s Martinem Pávkem se podíváme na posvátná místa Mexika. Velkým zážitkem bude určitě vyprávění Šebestiána Boka, kterého můžeme označit za krále autostopu. Prozradí, jak stopem navštívil Asii nebo Kavkaz.

Expozice budou letos unikátní. Můžete je přiblížit?

Celý veletrh je koncipovaný v duchu industry. Plzeňský kraj bude ve své rozsáhlé expozici prezentovat mj. interaktivní exponáty. Nahlédnete do funkční seismické stanice, uvidíte model prvního seismografu, dozvíte se spoustu zajímavosti o měření pohybu Země atd. Tato expozice vznikla ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR. Poutavou expozici bude mít Moravskoslezský kraj, rovněž s představením technických památek a místní řemeslné výroby. V expozici budou mít např. model těžební věže. Speciální expozici chystá také unikátní technická památka Centrum Caolinum Nevřeň, v jejímž kaolinovém dole se natáčela pohádka Čertí brko. Do světa jaderné energie můžete nahlédnout s Atom muzeem. To jen ve stručnosti, protože mimořádných expozic bude opravdu velmi mnoho.

Letos ITEP přináší novinky, které byste ještě zmínil?

Novinkou jsou určitě venkovní expozice, kde budou k vidění historické i speciálně upravené busy a karavany, dále expediční off-road vozy. Také speciální várka piva IpaTEP uvařená u příležitosti veletrhu. Budeme mít i vlastní turistickou vizitku ITEP 2023. Křest proběhne na stánku České pohádkové akademie. A velkým lákadlem je interaktivní itepácká stezka. Ti, kdo ji úspěšně projdou, získají obří nafukovací kruh ze speciální edice Turistů ráj. Každou hodinu bude probíhat losování o úžasné ceny, jako je výlet historickým vlakem, poukázky na plachtění na Boleváku nebo rodinné vstupenky do Techmanie či na filmový festival Finále. Připravený máme i edukativní program pro školy.

Pro cestovatele i dospělé je nabídka široká, ale co děti?I na nejmenší návštěvníky samozřejmě myslíme. Čeká je velká dětská zóna, tvořivé dílny, divadlo. Nahlédnou do pohádky Čertí brko, budou si moci vyzkoušet, jestli je brko z pohádky opravdu kouzelné. K vidění bude originál kostýmu čerta, kterého ztvárnil Jan Cina. Děti si budou moci vyrobit papírové marionety od výtvarníka Dalibora Nesnídala. Kočovné divadlo nabídne dětem jedinečnou možnost vyzkoušet si manipulaci s loutkami. Rodiče si od ratolestí odpočinou v rodičovském koutku s kavárnou. Program je opravdu nabitý, tak přijďte 21. – 23. září na Lokomotivu.