Telefonní operátor/ka pro zákaznický servis a prodej Společnost TCS Taurus service s.r.o. jako zprostředkovatel zákaznického servisu a telemarketingu v České rebublice se rozhodl rozšířit team. Naše společnost více než 12 let pečuje o své zákazníky po telefonu s vysoce specializovaným týmem poradců pro zákazníky. Pro další rozšíření této služby hledáme nového člena týmu na plný nebo částečný úvazek. Které uchazeče požadujeme Kromě výše popsaných požadavků bychom chtěli mít zkušené kandidáty, kteří jsou schopni komunikovat s ostatními lidmi "na úrovni očí". Uchazeče, kteří jsou schopni si po telefonu vybudovat sympatie a důvěru a jsou ochotní neustále se učit a zapracovat se do našeho produktového portfolia. Protože máme zájem o dlouhodobé partnerství, hledáme kandidáty, kteří jsou ochotni se integrovat do týmu, ať už hledají vzrušující práci nebo se chtějí vrátit zpátky do práce. Co vám nabízíme Můžete být součástí dynamického a mezinárodního týmu všech věkových skupin. Nabízíme atraktivní platový balíček za odměnu související s výkonem. Nabízíme atraktivní základní plat a kromě zkušební doby také procenta z prodeje až do výše 16 000 Kč i více. 25 dní dovolené a příspěvěk na stravování po zkušební době. 29 000 Kč

