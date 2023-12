Uvnitř nákupních center zní vánoční hudba a nakupující se proplétají přeplněnými uličkami mezi jednotlivými prodejnami. Eskalátory sotva zvládají davy lidí a v obchodech se tvoří fronty, ať se jedná o kosmetiku, elektroniku nebo knihy.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Dnes je to obzvlášť náročné, protože začínají přicházet ti, co nejsou ještě rozhodnutí, jakou knihu koupit a dlouho tu vybírají. Někdy se i začtou. Chodí také ti, co si knihu objednali a nyní si ji chodí vyzvednout. Proto tu máme takový nával,“ vysvětluje prodavačka z obchodu s knihami. Nejvíce se teď podle ní prodávají detektivky známých autorů, jako je třeba Jeffery Deaver. „Lidé se také hodně ptají po knize Patrika Hartla Gazely,“ dodává prodavačka.

V prodejně s elektronikou to vypadá podobně. Telefony, tablety, či chytré hodinky patří už každoročně mezi nejoblíbenější dárky. „Určitě to platí i letos. Ale je pravda, že stejně jako loni lidé kupují menší věci, ale nezdá se mi, že by víc šetřili. V prodeji vedou dražší mobilní telefony a bezdrátová sluchátka,“ říká prodejce z elektra Jaroslav.

Fronty se ale netvoří jen v obchodech s případným dárkovým zbožím nebo potravinami. Tam kde je součástí nákupního centra pošta nebo lékárna, stojí také zástupy čekajících.

„Už jsem si nakoupil a teď si potřebuji vyzvednout jen několik léků. Ale když vidím jak to tady jde pomalu, tak to odložím nebo půjdu někam jinam. A to jsem chtěl jít i naproti na poštu koupit známky, ale to jsem rovnou vzdal,“ mračí se šestasedmdesátiletý Miloš z Plzně.

Se zaplněným košíkem a s úsměvem naopak vyjíždějí z prosklených dveří obchodního centra dvě ženy. „Koupili jsme všechno, co jsme potřebovaly. Ten shon nám nevadí, obě děláme totiž v obchodě, tak jsme zvyklé,“ směje se Danuše, která přijela na nákup z Rokycan.

„Velký vánoční nákup nás ještě čeká, tohle jsou jenom průběžné zásoby. Potraviny koupíme čerstvé těsně před Štědrým dnem a dárky už dávno máme, doplňuje ji její kamarádka Miluše.

Ne každý dárek se ale ukáže jako vhodný. Některý neodpovídá vkusu obdarovaného, u dalšího třeba dárce špatně odhadl velikost oblečení. Na to je připravena většina obchodů. Po Vánocích pro ně nastane nejen čas velkých slev, ale také vracení a vyměňování nevhodných dárků. Zákonem daná doba na vrácení takového zboží zakoupeného přes internet je 14 dnů. Tuto možnost garantuje i většina kamenných prodejen, které to zákonem dané nemají. Zboží však musí být vráceno nepoškozené a nejlépe v originálním obalu.