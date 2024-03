Běžně zvířecí záchranáři z Plzně bobrům pomáhají, teď ale museli s jedním z vodních hlodavců svést malou válku.

Zvířecí záchranáři potřebovali na čas v Plzni na Valše kvůli opravě plynovodu snížit hladinu v bobřím mokřadu, bobr jim ale po nocích práci hatil. | Video: se svolením DESOP Plzeň

Bylo totiž nutné dočasně snížit výšku vodní hladiny v přirozeném přírodním bobřím mokřadu v Plzni na Valše, a to kvůli nezbytné opravě plynovodu. Záchranáři proto na nutnou dobu chtěli zbourat hráz na Lučním potoce, naopak bobr se v noci snažil jejich snahu zhatit tím, že hráz zase pilně budoval.

„Cílem celé akce bylo připravit na pondělí přístup a prostor bez vody pro montéry plynovodů a dodavatelské firmy tak, aby mohli najít a odstranit únik plynu na vysokotlakém plynovém potrubí vedoucím po dně bobřího mokřadu,“ informoval Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň. Dodal, že i přesto, že problém od samého začátku řešil tým profesionálů z oboru, nikdo přesně nevěděl, co potrubí schované pod zemí a vodní hladinou skrývá. „Nebylo to vůbec snadné, ale vše se podařilo v rekordně krátkém čase tak, aby mohl být mokřad opět co nejdříve napuštěn a plnil svoji funkci. Koneckonců o znovu napuštění mokřadu už od soboty, co jsme boří hráz cíleně snížili, usiloval i sám bobr. Podle záznamu z fotopastí každý večer nelenil a snažil se trhlinu v hrázi ucpat,“ vylíčil s úsměvem Makoň.

Skvěle podle něj klapla spolupráce profesionálních hasičů, plynařů i dalších. „Jsem rád, že vše proběhlo nejen s ohledem na bezpečnost lidí, ale i v zájmu ochrany přírody, bez zbytečných komplikací a problémů. Únik plynu na Valše byl odstraněn a teď může bobr hráz definitivně opravit,“ uzavřel Makoň.