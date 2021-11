Plzeň od nového roku upraví poplatky za svoz komunálního odpadu. Ceny změní nová vyhláška platná na území města od 1. ledna 2022. Odvíjet se budou i nadále podle velikosti kontejneru a četnosti svozu.

Podle radního pro ekonomiku Davida Šloufa má dnes téměř každý rodinný domek v Plzni 120litrové kontejnery, které jsou nejběžnější, a svozy objednané 52 krát ročně, tedy jednou týdně. Právě u kontejnerů o objemu 120 litrů a 240 litrů při všech frekvencích svozu, a také u nádob o objemu 660 litrů se (kromě nejvyšší frekvence svozu 156krát za rok) poplatky od nového roku sníží. Růst cen se dotkne největších 1100 litrových nádob vyskytujících se například na sídlištích u panelových domů.

Poplatky za nádoby dle objemu.Zdroj: MMP

Rozdíl ceny oproti současnému stav.Zdroj: MMP

Nová vyhláška o odpadech v Plzni stanoví 0,31 koruny za litr odpadu. „Novou vyhlášku si vyžádala novela zákona o místních poplatcích. Při její tvorbě jsme zachovali stejný princip jako dosud, kdy se platí za velikost popelnice a četnost svozu, poplatníky jsou majitelé nemovitostí. Podle námi zvoleného principu rodina, jež má u domku 120 litrovou popelnici a nechává si ji vyvážet každý týden, zaplatí od ledna 2022 celkem za rok 1932 korun, což je o 732 korun méně než dosud,“ vysvětlil Šlouf. V případě vyvážení největšího 1100 litrového kontejneru jednou týdně za něj majitel nemovitosti od ledna zaplatí o 2340 korun za rok více.

Doplnil, že pokud by město zvolilo druhou zákonem danou variantu, tedy že by za odpad platil každý s trvalým bydlištěm na území Plzně, mohly by poplatky občany vycházet podstatně dráž.

„Vzhledem k tomu, že v Plzni žije velký počet neregistrovaných osob, cizinců a obyvatel s velkou fluktuací, tedy zhruba 40 tisíc těchto lidí, je toto nevýhodné. Čtyřčlenná rodina, která bude od ledna 2022 platit za svoz nádoby o objemu 120 litrů a frekvencí svozu jedenkrát za týden 1932 korun podle našeho stávajícího systému, by se tak mohla dostat až na 2900 korun za rok bez ohledu na velikost nádoby, a tedy bez ohledu na množství odpadu, které vyprodukuje,“ upozornil Šlouf.

Nová vyhláška Plzně, kterou v pondělí schválili zastupitelé, počítá také se zachováním splatnosti dvakrát ročně ve stejných termínech.