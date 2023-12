Zpopularizovat přírodovědné olympiády a dalších studijní příležitostí v těchto oborech pro studenty gymnázií a technických středních škol se rozhodl tým nadaných středoškoláků z Plzeňského kraje.

Akce Zvaž vědu! byla určena nadaným středoškolákům se zájmem o přírodní vědy. | Video: Deník/Pavel Bouda

Na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni představili účastníkům ty nejzajímavější vědecké příležitosti formou specializovaných přednášek úspěšných řešitelů celostátních a mezinárodních kol vědeckých olympiád a možností konzultací s odborníky z různých oblastí přírodních věd. Jedinečnou příležitost pro přímý dialog mezi zájemci a řešiteli olympiád nabídly i stánky jednotlivých přírodovědných oborů.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Naším cílem je přivést co největší počet studentů Plzeňského kraje k zájmu o přírodní vědy a ukázat, že už při střední škole je velké množství možností, jak se vědě věnovat není nutné čekat až na vysokou školu. Je tu zastoupená třeba astronomie, fyzika, matematika, biologie nebo chemie,“ říká jeden z organizátorů a student domažlického Gymnázia J. Š. Baara Jan Herzig.

Ten se sám třikrát zúčastnil mezinárodních soutěží a dvakrát získal zlatou medaili na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice pro juniory. Mimo jiné vyhrál i dvakrát celostátní kolo astronomické olympiády. Do týmu organizátorů patří i Matyáš Matta z plzeňského Masarykova gymnázia, který vyhrál třikrát po sobě krajské kolo fyzikální olympiády, a také David Němec, Tomáš Rajchman a Eduard Plic.

Velkou podporu získala tato akce středoškolských studentů od Západočeské univerzity a Plzeňského kraje. Příslib mají však i do budoucna. „Chci poděkovat organizačnímu týmu, že se pustili do tak velkého projektu. Věřím, že Plzeňský kraj bude i do dalších let velkým podporovatelem podobných akcí, které se snaží popularizovat vědu,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Ten se Deníku svěřil, která věda mu byla na střední škole blízká. „Mě vždycky bavila chemie a to především ta anorganická, konkrétně kyseliny a chemické názvosloví. Třeba chemické koncovky dokážu vyjmenovat zpaměti ještě do dneška,“ prohlásil a všechny je vyjmenoval opravdu bez jediné chyby.