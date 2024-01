K jako kraj, M jako město a B jako biskupství. I tak by se dala vysvětlit zkratka, kterou koledníci v těchto dnech píší svěcenou křídou na dveře domů nebo zárubně jako požehnání dárcům Tříkrálové sbírky. V tomto případě jde o trojici písmen, symbolizující společné koledování tří plzeňských králů – hejtmana Rudolfa Špotáka, primátora Romana Zarzyckého a biskupa Tomáše Holuba.

Na své cestě se tři králové zastavili mimo jiné i ve Vodárně Plzeň a v areálu FC Viktoria Plzeň. | Video: Deník/Pavel Bouda

Ti vyrazili na svoji tradiční cestu po plzeňských úřadech a podnicích v pátek 5. ledna v ranních hodinách. „Nápad jezdit v tomto složení vznikl už před sedmi lety v mé hlavě, hned těsně po tom, co jsem se stal biskupem. Jsem vděčný, že vždycky ti, kteří byli zodpovědní za kraj a za radnici, byli schopní vnímat, že to je věc, která se netýká politického soupeření, ale podpory dobré věci. Mám radost, že se to stalo součástí života tady v kraji a ve městě,“ říká biskup Tomáš Holub alias asijský král Baltazar.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Cesta tří plzeňských králů začala v sídle Plzeňského kraje ve Škroupově ulici a přes městské úřady vedla ulicemi města na biskupství na náměstí Republiky. Během ní zpívali koledníci společně s lidmi na ulicích i na zastávkách MHD.

„Jdu koledovat podruhé a zpívat jsem nezapomněl. Lidé to kvitují, jsou na nás velmi příjemní a také mimořádně štědří. Své příspěvky ovšem dávají do pokladniček dětem z pěveckého sboru Jiřičky, které chodí s námi a doprovázejí nás svým zpěvem. Já sice reprezentuji evropského krále se zlatou pokladnou, ale v ní mám schované jen papírové kapesníčky a odkládám si tam mobil,“ směje se primátor Roman Zarzycký alias král Melichar.

Všichni tři králové společně se svým doprovodem pak zamířili mimo jiné i do plzeňské vodárny, do areálu FC Viktoria Plzeň, aby svoji cestu zakončili společným obědem v salónku Secese v Plzeňském Prazdroji.

„Pro mě je to také druhé koledování a jsem opět africký král Kašpar. Má to sice úskalí nabarvit se černou barvou, ale já jako nejmladší z té trojice jsem byl ochoten to přijmout už loni a této tradici jsem zůstal věrný i letos. Chceme ukázat, že kraj, město i biskupství společně podporují začínající Tříkrálovou sbírku. Snažíme se ukázat i občanům, že je potřeba na začátku roku podpořit charitativní projekty, která Diecézní charita dělá,“ říká hejtman Rudolf Špoták alias král Kašpar.

Že se takové koledování neobejde bez drobných komplikací a úsměvných situací, přiznává biskup Tomáš Holub: „Někdy se u toho zažije i spousta veselého. My tři králové máme symboly, které jsou s nimi spojeny, tedy kadidlo, zlato a myrhu. Pravidelně je ale někde zapomínáme. Kašpar svoji myrhu, Melichar svoji pokladnici a já jsem právě teď naposled zapomněl svoje kadidlo.“

Tříkrálová sbírka navazuje na starou kolednickou tradici a jde o největší pravidelnou sbírku u nás. V loňském roce dosáhla svého rekordu, když se vybralo téměř 166 milionů korun. V Diecézi plzeňské, rozkládající se na většině Plzeňského a Karlovarského kraje, se vykoledovalo skoro 7 milionů korun.

Celonárodní Tříkrálová sbírka začala první den letošního roku a potrvá až do 14. ledna 2024.