Vánoční osvětlení, komunitní zahrada, víceúčelové hřiště, discgolf, zkrášlení kruhových objezdů nebo bazén. Taková přání zaslali na ÚMO 3 obyvatelé centrálního plzeňského obvodu v rámci projektu Rozhodněte sami.

Lidé ve třetím plzeňském obvodě si přejí mimo jiné zkrášlit kruhové objezdy | Video: Deník/Pavel Bouda

Vyčleněno je na něj šest milionů korun, které se rozdělí vždy po milionu do šesti místních částí obvodu. Celkem se sešlo 166 návrhů, z nichž hodnotící komise vybrala třiatřicet k veřejnému hlasování. To nyní probíhá na stránkách www.rozhodnetesami.cz až do 1. prosince.

Ne všechny návrhy však mohly do užšího výběru postoupit. Nejčastějším důvodem, proč zaslaný návrh nepostoupil, byla cena jeho realizace. „Mnohé návrhy vysoce přesahovaly finanční rámec nebo obvod nemá kompetenci projekt realizovat,“ vysvětluje místostarosta Pavel Šrámek.

Obyvatelé také často zasílali stejné nebo velmi podobné nápady. „Většinou se jedná o různá hřiště, herní a cvičící prvky. V takových případech byla ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí pro takový návrh vytipována jedna odpovídající oblast,“ uvádí místostarosta Ladislav Nový.

Mezi návrhy se objevil také jeden, který centrální plzeňský obvod již zrealizoval a v hlasování se tak samozřejmě objevit nemůže. „Jedná se o psí pisoáry, kterých jsme nechali po obvodu rozmístit zatím 24 kusů. Pokud se nápad osvědčí, můžeme v jejich další instalaci pokračovat,“ doplňuje starosta Trojky David Procházka.

Stejně tak není možné za jeden milion zrealizovat koupaliště na Skvrňanech, které z minulosti mnozí pamatují a místní si jej opět velmi přejí. Lidé však mohou hlasovat alespoň o provedení studie, která může být prvním krokem k jeho vybudování.

Hlasování, ve kterém má každý hlasující možnost použít dva hlasy, skončí 1. prosince v pravé poledne a vítězné projekty budou veřejnosti představené ještě před Vánoci. Samotná realizace se uskuteční v roce 2024.