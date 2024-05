První fází, vytvořením kolejové spojky v Jízdecké ulici, bude v sobotu 11. května zahájena rekonstrukce tramvajové trati na náměstí Republiky a ve Zbrojnické ulici v Plzni. Ta zatím dopravu neovlivní, k tomu dojde až od druhé fáze, tedy od 16. května. Od 21. května pak začne i tramvajová výluka.

Tramvajovou trať od plzeňského náměstí Republiky až po Šafaříkovy sady čeká pětiměsíční rekonstrukce | Foto: Deník/Pavel Bouda

Důvodem oprav, které potrvají až do listopadu je nevyhovující technický stav trati. Investorem akce za více než 77 milionů korun jsou Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) a Vodárna Plzeň.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Na náměstí Republiky od ulice Bedřicha Smetany do Františkánské ulice dojde k rekonstrukci tramvajového pásu. „Od Františkánské ulice až do Šafaříkových sadů pak proběhne rekonstrukce v celém uličním profilu, kdy kromě kolejí dojde i k výměně všech sítí, tedy vodovodu, plynovodu, kanalizace, veřejného osvětlení. Nové budou chodníky a také celá komunikace,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Rekonstrukce si vyžádá dopravní omezení a významně zasáhne do veřejné dopravy. „Vím, že každá taková rekonstrukce je pro cestující a řidiče nepříjemná a děkuji jim tímto za trpělivost. Bohužel ale trať i sítě opravit musíme. Termín jsme volili tak, abychom začali až po Slavnostech svobody a skončili do adventu,“ dodal Aleš Tolar.

Výstavba je rozdělena do šesti fází, omezení dopravy nastanou od fáze číslo 2, tedy od 16. května. V druhé etapě, kdy bude montována kolejová spojka U Zvonu, bude uzavřena Pražská ulice, a to v úseku Anglické nábřeží – U Zvonu a v úseku U Zvonu – Masné krámy. Dále bude uzavřena Solní ulice v úseku Dominikánská – Sedláčkova, kde vznikne provizorní zastávka. V ulicích Dřevěná a Zbrojnická bude otočen směr provozu. Jednosměrný provoz bude zaveden v ulici Pallova.

Plán tramvajových tratí v Plzni během rekonstrukce ve Zbrojnické uliciZdroj: se svolením PMDPVytvoření kolejových spojek je nutné pro úpravu trasy tramvají. Od uzavření Zbrojnické ulice, tedy od 21. května, povede trasa tramvajové linky číslo 2 od zastávky Radnice Slovany přes Světovar, náměstí Milady Horákové a dále po standardní trase linky číslo 1 až do provizorní zastávky v Solní ulici. „Nově bude zavedena linka ½ v úseku Skvrňany – Bolevec. Linka číslo 4 zůstane beze změn,“ popsal Aleš Tolar.

Plzeňské městské dopravní podniky žádají cestující, aby dle možností využívali alternativních tras – trolejbusové linky po Americké ulici. V souvislosti s výlukou bude navýšena kapacita linky číslo 12.

Zhotovitelem akce je společnost Berger Bohemia, celková cena činí 77,63 milionu korun včetně DPH, přičemž Vodárna Plzeň se při realizaci výměny vodovodu a kanalizace podílí částkou 35,4 milionu korun včetně DPH.