Jak dlouho už jste v plzeňském dopravním podniku?

Již v patnácti letech jsem v dopravním podniku brigádně vyráběl linkové cedule. Ty dřív sloužily k označení linky a směru tramvaje. Spolužáci na střední si ze mě dělali legraci, že oni za týden rozkradou všechno, co já za víkend vyrobím. V osmnácti jsem pak nastoupil na pozici technika a letos 1. srpna to bude 26 let, co jsem ve firmě.

O tramvaje jste se zajímal od začátku?

Mě vlastně tramvaj do dopravního podniku přivedla. V roce 1995 se slavilo 700 od založení města Plzně a při té příležitosti bylo možné se po Plzni svézt nejstarší plzeňskou tramvají Křižík&Brožík z roku 1899. Já jsem byl častý pasažér a tak jsem se seznámil s tehdejším vedoucím provozu tramvají, který Křižíka řídil. On viděl, že mě tramvaje baví, tak jsme se domluvili na té brigádě.

Na řízení tramvají jste si ale musel ještě počkat.Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla můžete dostat až v jednadvaceti. Takže já jsem netrpělivě čekal, až mi bude jednadvacet a pak jsem se stal nejmladším řidičem tady ve firmě. Také jsem se začal víc a víc pohybovat u historických vozů. Nejdřív jsem je pomáhal udržovat a když jsem získal praxi, tak jsem s nimi začal i jezdit.

Jaké historické tramvaje tehdy v dopravním podniku byly?

Když jsem do firmy přišel, byl tady vlastně jen Křižík a tramvaj ČKD typu T1 z roku 1956. Ta ale ještě neměla status historického vozidla, protože za minulého režimu nebylo moc populární vlastnit historické vozy a starat se o ně. Byla tady ale parta řidičů, kteří měli staré tramvaje rádi, a když se vozidla vyřazovala, tak prosadili, že tu jednu Té jedničku zachovají pro děti svazu socialistické mládeže. Natřeli ji na modro a vozili s ní děti například na plavání. Díky tomu Té jednička přečkala tu nehezkou dobu, kdy se všechno likvidovalo a šrotovalo.

Modrou tramvaj u vás dnes už ale návštěvníci nenajdou.

Dnes už je Té jednička opět červená, aby vypadala jako původní. Podle originálu má také tramvaj na čele rudou hvězdu. Zábavné je, že když jsme Té jedničkou v rámci prezidentské kampaně vezli Miloše Zemana, museli jsme hvězdu sundat.

Jak jste se zasadil o rozšíření historického vozového parku?

Hned když jsem do firmy přišel, začal jsem bojovat o to, aby tu zůstala alespoň jedna původní tramvaj typu T3 z roku 1975. Té trojek bylo vyrobeno asi 15 a půl tisíce a dodnes je zapsaná v Guinessově knize rekordů jako nejpočetněji vyrobená tramvaj na světě. Já jsem tehdy musel přesvědčit ředitele dopravního podniku, abychom v rámci eliminace vozového parku jednu tramvaj nevyřadili. Nakonec jsme nechali u drážního úřadu změnit dokumentaci tak, že vozidlo bude využíváno pouze pro historické účely. Díky tomu nebylo už dopravnímu podniku trnem v oku, protože už formálně nezpůsobovalo nadstav vozidel. Následně se mi ještě podařilo sehnat chybějící součásti na záchranu další Té trojky. Díky tomu je pro budoucí generace zachována klasická dvouvozová souprava T3.

Takže jste měli Křižíka a typy T1 a T3. Co typ T2 z roku 1958?

Mě hrozně mrzelo, že nám Té dvojka ve sbírce chybí. Žádná plzeňská se totiž nedochovala. Tak když mi bylo 26, domluvil jsem si letní brigádu v dopravním podniku v Liberci, kde ještě Té dvojky měli, a celé léto jsem s jednou jezdil. Na konci prázdnin jsme se dohodli, že až ji budou vyřazovat, tak že bychom o ni měli v Plzni zájem. Tramvaj jsme pak koupili prakticky za cenu šrotu.

Jak moc se liberecká Té dvojka lišila od Té dvojek, které jezdily v Plzni?

Tak především měla jiný podvozek, protože v Liberci jezdila na úzkém rozchodu. Podařilo se mi sehnat normálně rozchodný podvozek a poté jsme ještě asi pět let upravovali interiér a exteriér, aby tramvaj vypadala jako původní. Kromě

Liberce totiž jezdila i v Ostravě a všude na ní udělali nějaké inovace. Zajímavostí je, že ta Té dvojka je vpředu dekorovaná takovým laminátovým fousem. Když jsem sem nastoupil v těch patnácti na brigádu, tak jsem ho našel v nějaké montážní jámě zahozený a mně se to hrozně líbilo, tak jsem to schoval doma pod postel. A dnes je to jediná věc, která je na té naší Té dvojce originál plzeňská.