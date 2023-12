Bavorské příhraničí se svými malebnými městečky a vesničkami nabízí krásné adventní trhy. Kromě těch velkých, například v Norimberku nebo Regensburgu, se koná v duchu starých tradic a zvyků ještě spousta menších půvabných vánočních trhů.

Vánoční trh v St. Englmaru | Foto: Arberland Regio GmbH

Každoročním zážitkem jsou například Vánoce v lese u malé obce Schweinhütt nedaleko Zwieselu, kde v lese za vesnicí vyrůstá v době adventu unikátní trh nebo světlem prozářený vánoční trh v Chamu. Vybrali jsme pro vás čtyři nejhezčí, kam si můžete zajet vychutnat vánoční atmosféru.

Romantický vánoční trh na Stezce v korunách stromů v St. Englmaru

Už tradičně se v předvánočním období rozzáří vyhlídková stezka v korunách stromů v St. Englmaru bezpočtem světýlek a ožije celou řadou pestrých vánočních stánků. Trh je otevřen vždy o adventních víkendech až do 23. prosince, od 12 do 20 hodin. Po Vánocích se zde navíc konají i oblíbené zimní trhy. Konkrétně ve dnech od 27. do 30 prosince a jsou pro návštěvníky otevřené od 12 do 18 hodin.

Vánoce v lese u obce Schweinhütt

Jedinečný vánoční trh, tradiční horké nápoje a vánoční speciality, výstava betlémů, divadelní představení, lesní labyrint plný překvapení, romantika u táborového ohně. Vánoční vesnička je tvořená rustikálními chýšemi a nabízí mnoho kulinářských lahůdek. Atmosféru doplňují stovky svíček a táboráků, které osvětlují les. To jsou Vánoce v v lese u bavorské obce Schweinhütt. Konají se o adventních víkendech vždy od 14. do 21. hodin.

Vánoční trh v Chamu

Tradiční velký vánoční trh v Chamu se nachází se v krásném historickém centru města, přímo na náměstí. Překvapí svým kouzelným osvětlením a vůní mandlí a klobás. Nabízí návštěvníkům klasický široký vánoční sortiment, řemeslné výrobky i ukázky práce řemeslníků a spoustu stánků s regionálními lahůdkami. Trh je otevřen denně až do 24. prosince.

Mezinárodní vánoční trh v Bavorské Rudě

Jak už název trhu v Bavorské Rudě napovídá, nabízí se zde kulinářské speciality z celého světa od Mexika přes USA, Norsko, Česko a Švýcarsko až do Mongolska a ještě mnohem dál. Vánoční sortiment, umělecká řemesla. Kromě všemožných mezinárodních lahůdek je tu samozřejmě i spousta domácího pleteného a háčkovaného zboží, šperky, svíčky ze včelího vosku a nejrůznější rukodělné výrobky. Trh se koná 17. prosince od 12 do 20 hodin.