Cena tepla v Plzni je nyní hluboko pod celostátním průměrem, protože v loňském roce došlo k navýšení jen o 4,8 procenta. Vyšší zvýšení tehdy neschválila valná hromada, i když z kalkulace vycházelo podle teplárny už tehdy možné zdražení o 47 procent.

Nynější návrh navýšení ceny tepla o 40 procent se však nelíbí plzeňskému primátorovi Romanu Zarzyckému. „Osobně s takovým zvýšením ceny tepla nesouhlasím a udělám vše pro to, aby zvýšení bylo co nejnižší. Věřím, že vyjednáme lepší cenu, než nám byla oznámena,“ řekl Deníku primátor s tím, že na finální výši ceny tepla musí být shoda obou akcionářů a změnu ceny musí také schválit zastupitelstvo.

Plzeňskou teplárenskou vlastní z pětašedesáti procent město Plzeň a z pětatřiceti procent společnost EPH miliardáře Daniela Křetínského. Návrh by měla schvalovat valná hromada akcionářů ve druhé polovině listopadu. „Je to střet dvou světů, ekonomického a politického. Dle aktuálního projevu pana primátora s tím město jako akcionář nesouhlasí, ale jsem přesvědčen, že dialogem akcionářů dojde k rozumnému kompromisu,“ dodal generální ředitel Pašek.

Plzeňská teplárenská dodává teplo do více než 54 tisíc plzeňských domácností a průměrná rodina v Plzni má roční spotřebu 20 gigajoule. Pokud by se navýšila podle aktuálního návrhu cena o 240 korun za gigajoule, zaplatila by pak stejná rodina o 400 korun měsíčně více. Nová cena tepla by pro Plzeňany měla platit od 1. ledna 2024.