Ostatně místa, kde by taxikáři se svými vozy čekali na zákazníky, ve městě spíše nenajdete. Výjimkou za běžné situace bývá náměstí Republiky, kde je možné na vozy narazit. Ovšem momentálně je tato tradice porušena kvůli rekonstrukci tramvajové trati. Ve větší míře je pak možné vozy taxislužeb potkat u hlavního vlakového nádraží, odkud rozváží cestující. Rušno tu v tomto směru bývá zejména u příjezdu večerních vlaků.

Podle webového portálu chcitaxi.cz, který porovnává služby taxikářů v jednotlivých regionech Česka, jsou plzeňské ceny na republikovém průměru. „Existuje řada menších měst, kde jsou ceny méně výhodné. Výjimkou již není ani možnost platby kartou a v některých případech i QR kódem," je napsáno na tomto webu. A jaká jsou specifika plzeňských služeb? „Nespornou výhodou jsou zkušení řidiči a ve většině případů i moderní a bezpečné vozy. Některé společnosti i jednotlivci nabízejí slevy pro stálé zákazníky."

Podle recenzí na internetu zákazníci u místních taxislužeb kladně hodnotí příjemné řidiče, levné jízdné, včasný příjezd, čistotu vozů nebo ochotu řidičů. Naopak negativní recenze zmiňují nezvedání telefonu, špatný přístup dispečera či neprofesionální řidiče.

V Plzni je konkurence poměrně velká, i proto se provozovatelé snaží nabízet doplňkové služby. K těm patří odvoz na letiště Václava Havla v Praze, převoz domácích mazlíčků nebo drobných zásilek, menší nákupy po Plzni nebo oblíbená služba drink taxi známá pod přezdívkou Želvy. Ta umožní dopravu zákazníka i s jeho autem především v případě, že požil alkohol.

Plzeňští taxikáři často těží z kulturních akcí, které se ve městě konají. Jejich pořadatelé často s jednotlivými taxislužbami spolupracují. To je například případ filmového festivalu Finále. „Taxíky během konání festivalu stojí pravidelně před jeho centrem, kterým je Měšťanská beseda. Vozy využívají jak návštěvníci festivalu, tak jeho hosté," uvedla ředitelka Finále Eva Veruňková Košařová. Řidiči taxi tak během akce vozí i slavné herce nebo režiséry.

Žně mívají taxikáři například také během Metalfestu, který se koná v lochotínském amfiteátru a navštěvují jej tisíce lidí. Na ty taxikáři čekají v okolí areálu.

Plzeň má k dispozici také Senior taxi. To je určené pro seniory nad 70 let nebo pro mobilní držitele průkazu ZTP a ZTP/P (i nezletilé) s trvalým pobytem na území města Plzně. Službu provozují Plzeňské městské dopravní podniky sedm dní v týdnu, od 6 do 22 hodin. Dispečink na bezplatné telefonní lince 800 381 381 přijímá objednávky v pracovní dny od 6 do 11 hodin. Nástupní sazba za každou přepravovanou osobu je 10 korun. Cena za jednotlivou jízdu na území města Plzně je 40 korun za dospělého a 20 korun za děti od 6 do 18 let.