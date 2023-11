Na sršně asijské se chystají pasti. Lákat je bude směs piva, vína a sirupu

Je možné, že to bude na dlouhou dobu jediná příležitost, jak nahlédnout do nitra sršního hnízda, konkrétně do hnízda invazního druhu sršní asijských. To je zatím jediné, které bylo nalezeno v České republice. Nyní je vystavuje Západočeské muzeum v Plzni v rámci své výstavy s názvem Bezobratlí mezi námi.

Hnízdo sršní asijských je k vidění v Západočeském muzeu v Plzni | Video: Deník/Pavel Bouda