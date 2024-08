Děti, mládež i dospělí si budou moci na vlastní kůži, pod odborným dohledem trenérů a členů klubů z Plzně a Plzeňského kraje, během devíti dnů vyzkoušet nejrůznější druhy sportů. Každý ze tří třídenních bloků nabídne čtyři desítky většinou sportovních, ale i zábavných stanovišť. Děti do 15 let budou moci opět sbírat razítka do hrací karty nebo QR kódy do speciální aplikace a následně je vyměnit za medaile.

Na návštěvníky čeká také řada atraktivních hostů, autogramiády a mnoho dalších zážitků. Hned během prvního dne uvidí například tanečníky TCO Dance, originální umělecko-sportovní vystoupení Slackshow, kapelu Abba Stars nebo vystoupení muzikálových zpěváků manželů Režných, děti se ve 12.45 mohou těšit na pěnovou party.

Nad jednotlivými dny Sportmanie převezmou tradičně záštitu plzeňské obvody. Čtvrtek 22. srpna bude navíc věnován Nadaci sportující mládeže a v neděli 25. srpna odstartuje Barevný běh.

„Mám radost, že se nám dál daří propagovat plzeňské sportovní kluby a přibližovat jejich činnost dětem a mladým lidem, a zvyšovat tak jejich zájem o sport. Přesně to je účel, za kterým město Plzeň Sportmanii pořádá,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Samozřejmostí Sportmanie budou autogramiády českých olympioniků, sportovních hvězd a úspěšných plzeňských sportovců. Besedovat s diváky a podepsat se přijdou například olympionici z Paříže lukostřelkyně Marie Horáčková, střelci Martin Podhráský (20. srpna v 16 hodin), Veronika Blažíčková, Petr Nymburský a Matěj Rampula (21. srpna ve 14:15 hodin), badmintonisté Jan Louda, Ondřej Král a Adam Mendrek (20. srpna ve 14:15 hodin), mistři ČR ve futsalu z SK Interobal Plzeň (21. srpna v 16 hodin). Dále se zúčastní vicemistři ČR v házené z Talentu týmu Plzeňského kraje (23. srpna v 16 hodin), hokejisté HC Škoda Plzeň (24. srpna v 15:45 hodin) a mnozí další,“ přiblížil radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek.

Každý všední den Sportmanie začne vždy od 7 hodin ranní rozcvičkou pro veřejnost (intervalový trénink, jóga, pilates, bodybalance, tabata), kterou v 9 hodin vystřídá zdravotní cvičení pro seniory. Po celý týden Sportmanie také na návštěvníky čekají soutěže o ceny, hudební vystoupení, seskok padákem, divadelní představení, tančírna apod. V sobotu 24. srpna přijde na řadu už podruhé oblíbená pěnová party pro děti.

Vstup na akci je jako obvykle zdarma. Areál bude otevřen ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. Pouze v závěrečný den Sportmanie Plzeň, v neděli 25. srpna, skončí veškeré sportovní aktivity už v 16 hodin.

V otevírací hodiny Sportmanie je k dispozici parkování v parkovacím domě OC Plzeň Plaza zdarma. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst doporučují pořadatelé využít k dopravě na Sportmanii služeb městské hromadné dopravy.

Po samotné Sportmanii, si budou moci některé sporty vyzkoušet zájemci i při Hradní slavnosti v Liticích 7. září a 15. září v Kralovicích.

Podrobnější informace i s kompletním programem doprovodných akcí naleznete na https://sport.plzen.cz/SportmaniePlzen.