V druhé polovině srpna ožije park za Obchodním centrem Plaza Plzeň dalším ročníkem Sportmanie, největší sportovní akce pro širokou veřejnost. Letos odstartuje v sobotu 17. srpna a potrvá do neděle 25. srpna.

Sportmanie 2023 | Video: Deník/ Zdeněk Vaiz

Už tento týden ji propaguje Roadshow Sportmanie v okresních městech Plzeňského kraje, po pondělí v Tachově se uskuteční v úterý v Klatovech na náměstí Míru, ve středu v Rokycanech na Masarykově náměstí a v pátek v Domažlicích na náměstí Míru. Roadshow trvá vždy od 8.30 do 17.30 hodin, zúčastní se jí žáci základních a středních škol, a kromě nejrůznějších sportovních stanovišť s místními kluby budou její součástí také horolezecká stěna, slackline, skimboarding nebo vodní skluzavka.

Sportmanie 2023 v Plzni:

Zdroj: Deník/ Zdeněk Vaiz

„Sportmanie je skvělou šancí, jak si děti mohou vyzkoušet různé druhy sportů a zároveň se dozvědět detaily o činnosti jednotlivých sportovních klubů. Věřím, že v období letní olympiády v Paříži bude akce opět úspěšná a že se veřejnost bude mít šanci sejít s řadou sportovních hvězd, protože jejich výkony a úspěchy jsou tou nejlepší motivací,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Srpnová akce tak opět nabídne dětem, mládeži, občanům i návštěvníkům možnost smysluplně trávit volné dny a vyzkoušet si na vlastní kůži pod dohledem odborných trenérů sportovních klubů města Plzně a Plzeňského kraje jednotlivé druhy sportů, zúčastnit se besed se známými sportovci a zhlédnout ukázky jednotlivých sportů.

„Sportmanie, jakožto nejvýznamnější sportovní akce v celém regionu, je moje nejoblíbenější letní akce. Mám totiž možnost se během devíti dnů potkat se zástupci klubů a pobavit se o tom, jak se daří jim a jejich sportovcům. Vidět v jeden okamžik bavit se a sportovat tolik dětí je vždy radost. Letošní rok chystáme řadu novinek, a to především propojení sportu a kultury tak, aby bezmála 50 tisíc návštěvníků mělo bohatší program. Určitě neváhejte dorazit a vyzkoušet si třeba i nevšední sportovní aktivity,“ zdůraznil Tomáš Morávek, radní města Plzně pro oblast podpory, sportu, mládeže a tělovýchovy.

Sportovní stanoviště se budou na Sportmanii 2024 opět po třech dnech střídat, v každém bloku se představí zhruba čtyřicítka sportů. Zůstává osvědčený systém udělování bronzových, stříbrných a zlatých medailí dětem do patnácti let po splnění jednoduchých kritérií. Potvrzení o absolvování jednotlivých stanovišť potřebná pro získání medaile budou děti nebo jejich rodiče sbírat načtením QR kódu do aplikace v mobilním telefonu.

Sportmanie se ale letos vrací i k tradičnímu modelu papírových kartiček, do kterých bude možné sbírat klasická razítka. „Nové bude umístění podia přímo u skateparku. Program jsme obohatili o mnohá kulturní vystoupení. Ani letos nebudou chybět oblíbené autogramiády, exhibice, představení sportovních klubů a různé soutěže,“ doplnila vedoucí Odboru sportu MMP Linda Štochlová.

Vstup na akci bude tradičně zdarma.