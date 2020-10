Cílem je najít dobrovolníky pro plzeňským sociální služby nebo fakultní nemocnici. Poptáváni jsou lidé z různých oborů, kteří by chtěli pomoci v době krize jako pečovatelé v domovech seniorů i dalších pobytových zařízeních či pracovat jako obslužný personál nemocnice. Snahou je předejít situaci, kdy osob na těchto pozicích bude kvůli pandemii covid-19 nedostatek. Výkon práce je za odměnu.

„Pokud je vám více než 18 let, máte ukončené alespoň základní vzdělání, jste bezúhonní a můžete prohlásit, že jste se nesetkali s nákazou covid-19, pak neváhejte a dejte nám o sobě vědět,“ vyzval primátor města Plzně Martin Baxa.

„Tento pandemický podzim je pro celou nemocnici velmi náročný a pokud to naše provozy umožní, v případě nabídky rádi pomocníky z řad veřejnosti využijeme. Solidarita je pro náš národ pověstná a jsem moc hrdý na to, že Plzeňáci mají srdce na pravém místě. Velké díky,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.

Zájemci mohou na e-mailovou adresu socialnisluzby@plzen.eu zaslat své jméno a telefon, na kterém jsou k zastižení, do předmětu zprávy napsat oblast, kterou preferují: buď Pečovatel sociální služby nebo Pomocník FN Plzeň. Doplnit mohou případně i svůj profesní obor, dosavadní pracovní zkušenosti a datum, od kdy by byli k dispozici. Došlé e-maily budou zařazeny do databáze a jakmile bude potřeba obsadit vhodnou pozici pomocníkem, budou dotyční kontaktováni buď z nemocnice nebo ze sociálního zařízení podle toho, jakou oblast si zvolili.

Výzvu pro dobrovolníky ze všech oblastí pomoci, a to včetně lékařů, zdravotníků i například studentů zdravotnických oborů, v uplynulých dnech zveřejnil také Plzeňský kraj. Lidé mohou reagovat prostřednictvím webu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz/.

Dobrovolníky hledá v Plzni aktuálně také například Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, a to konkrétně pro plzeňskou krizovou linku pomoci seniorům. Zájemci, kteří se chtějí přidat do dobrovolnického týmu, mohou zavolat na telefon 736 489 755 nebo napsat na e-mail faiferlikova@totemplzen.cz.