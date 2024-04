Smažený sýr se podává často jako minutka, kde bývají přílohou hranolky, ale pravidelně se objevuje i v obědovém denním menu nejčastěji s bramborem. „Je to pecka, dává si to tu skoro každý. Ten kdo dělá v kuchyni a vyzná se v gastru, tak ví, že smažený sýr je prostě jistota. A nedá se na něm nic moc zkazit. My děláme buď normální nebo jednou za čtrnáct dní se šunkou. Ale to není takový hit, protože ta šunka tomu změní chuť. Takže frčí klasika,“ říká Marta Kramerová, vedoucí Jídelny U Junáka.

Zdroj: Eliška Stodolová

Pro přípravu 120 gramové porce používá místní kuchař eidam s tučností 30 nebo častěji 45 procent. „Ta pětačtyřicítka je lepší, protože se pěkně rozteče. Ale až na talíři. Nesmí se vám roztéct už při smažení, to znamená, že jste jej špatně obalil. Nebo když se použije přepálený olej, tak to poznáte na strouhance, protože je hodně tmavá a sýr je uvnitř nepropečený. Naopak, když je olej čerstvý, tak sýr je usmažený hezky dozlatova a při rozkrojení se krásně roztéká,“ vysvětluje Kramerová.V žebříčku nejoblíbenějších obědových jídel vede u hostů smažený sýr i v Jídelně Wintrovka. Po pětikorunovém zdražení oproti loňsku zde nyní stojí stogramová porce smaženého sýra s hranolky a tatarkou 140 korun. „Je to dlouhodobě nejoblíbenější jídlo. Děláme jej i se šunkou nebo obalujeme hermelín, ale klasika je hned pryč,“ potvrzuje hlavní servírka z Wintrovky Olga Hanková.

I v Plzni se dá naobědvat za rozumnou cenu. Máme pro vás nekolik tipů

Mezi TOP 3 nejoblíbenější jídla patří porce klasického smažáku i v Jídelně Tylovka. „Nám se nejvíc osvědčil sýr gouda s tučností 48 procent, protože méně teče. Kupujeme každé tři dny velký blok, ze kterého to pak porcujeme. Nezdražovali jsme a cenu držíme stále stejnou už několik let. Porce smaženého sýru s hranolky a tatarkou máme za 139 korun. Denně prodáme průměrně 15 porcí a všichni si ho pochvalují. A víte, jak se také smažáku říká? Jídlo nerozhodných, protože kdo neví, co si dát, tak volí jistotu a tou bývá nejčastěji smažený sýr,“ usmívá se Filip Jančík, zástupce majitele jídelny.Cenu smažáku nezměnili ani v doubravecké restauraci Saloon. Za stogramovou porci ze čtyřicetiprocentního eidamu s hranolky a tatarkou tu zaplatíte za 183 korun. „Je to jedno z nejoblíbenějších jídel a pokud ho máme v obědovém menu a s bramborem jako přílohou, tak to pak vychází kolem 140 korun,“ dodává vrchní Jiří Šimaliak s tím, že oproti loňsku, na rozdíl od nápojů, zachovali ceny jídel stejné.

Mezi strávníky FN Plzeň vede klasika – řízek, svíčková, kachní prsa nebo buchty

V oblíbené restauraci Wallis v centru Plzně sedí u stolů v době oběda skupinky hostů, převážně z okolních firem. Přestože většinou vybírají z aktuální nabídky denního jídelníčku, občas si někdo klasický smažák ze stálých jídel objedná. „Já jsem asi výjimka, nedávám si jej podle ceny, nebo že jsem si nevybral z denní nabídky, ale protože mně prostě chutná. K tomu jedno malé pivo a jsem spokojený,“ říká jednačtyřicetiletý Michal, který sem chodí na oběd pravidelně s kolegy z práce.Za stogramovou porci smažáku připraveného ze 40% eidamu s přílohou hranolků, nezbytnou tatarkou a hezkou zeleninovou oblohou zaplatí 217 korun. „Zdražili jsme ho ale o deset korun v souvislosti s vyšší DPH. I tak ho prodáme denně kolem patnácti porcí. Jasně je to jedno z nejoblíbenějších jídel. Já sám si ho tak jednou za týden taky dám,“ přiznává s úsměvem provozní restaurace Pavel Wötter.