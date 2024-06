Doslova ve dne i v noci budou na konci června v práci zaměstnanci plaveckého areálu v Plzni na Slovanech. Musí vše připravit tak, aby první červencový den začala rozsáhlá rekonstrukce zázemí krytého bazénu. Návštěvníkům současně začne sloužit venkovní bazén, který na podzim zakryje nafukovací hala.

Přípravy zázemí pro nafukovací halu odstartovaly v areálu bazénu v prostoru podél Úslavské ulice. Stavbaři finišují s terénními úpravami. V akci jsou nákladní auta, bagry a další technika. „Firma odstraňuje zeminu, aby vzniklo místo pro vzduchotechniku, výměník na ohřev vzduchu a také skladovací prostory, kde vždy v létě uložíme nafukovací halu,“ vysvětluje ředitel Plaveckého areálu města Plzně Tomáš Kotora.

V areálu vzniká další staveniště, které souvisí s rekonstrukcí vnitřního bazénu. „Teď to na první pohled vypadá, že se nic neděje, ale hned začátkem července firma vybourá v boční stěně budovy bazénu dvě velké díry, kterými se bude odvážet suť. To všechno už připravujeme. Největší nápor nás čeká v noci na 1. července. Vypustíme vodu, vyklidíme veškerý prostor u bazénu, odmontujeme reproduktory, zakryjeme světelnou tabuli a další vybavení, které se nesmí zaprášit. Sbalíme plavecké dráhy. Budeme to dělat na poslední chvíli, abychom nemuseli bazén zavírat dřív. Ještě poslední červnový den tady mohou lidé plavat až do večera, jak jsou zvyklí,“ dodává ředitel.

Návštěvníci budou během rekonstrukce využívat venkovní bazén, který na konci léta zakryje samonosná dvouplášťová nafukovací hala o rozměrech 50 x 25 metrů. Sauna i dětský výukový bazén zůstanou podle Tomáše Kotory otevřené. „Sauna bude mimo provoz jen v prvním červencovém týdnu, protože ji musíme trochu vylepšit, zkontrolovat vytápění, doplnit kameny na topení, prostě všechno, co je třeba udělat každý rok. Dětský výukový bazén bude mít samostatný vchod. Protože děti přijdou kvůli rekonstrukci o tobogán, budeme tam zdarma půjčovat pomůcky, které používáme k výuce plavání od takzvaných žížal po disky, na kterých se děti plaví. To všechno se dá zkombinovat a lze tak vytvořit různé plovoucí prolézačky.“

Pokud nenastanou komplikace, lidé si poprvé zaplavou v opraveném vnitřním bazénu během letošních Vánoc. „Nafukovací halu využijeme k zakrytí venkovního bazénu i v dalších letech. Plzeň tak bude mít každý rok minimálně po osm měsíců dva kryté padesátimetrové bazény, jeden s deseti a druhý s osmi drahami. To žádné jiné město v republice nemá,“ připomíná Tomáš Kotora.

Uzavření krytého bazénu si vyžádal havarijní stav technického zázemí. Město podle primátora Romana Zarzyckého vyčlenilo na rekonstrukci očistných a přelivových žlábků a další úpravy 55 milionů korun. V bývalé výrobně knedlíků uvnitř budovy bazénu současně vznikne nové zázemí pro členy plaveckého oddílu Slávia VŠ Plzeň.