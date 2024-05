Vojenské kempy, vzpomínkové akty, legendární Convoy of Liberty nebo hudební vystoupení na třech scénách s pestrým doprovodným programem. Letošní plzeňské Slavnosti svobody, které už tradičně patří k největším oslavám konce 2. světové války, nabídnou všem fandům historické i současné vojenské techniky i milovníkům dobové atmosféry opět mimořádné zážitky.

Konvoj svobody, největší událost oslav konce války v Plzni, přijel po Klatovské z Bor a pokračoval na náměstí Republiky. Mávaly mu tisíce lidí. V koloně jelo bezmála 300 kusů vojenské techniky. | Video: Deník/Filip Nekola

Součástí oslav bude účast zhruba třiceti rodinných příslušníků, potomků amerických a belgických veteránů, kteří se podíleli na osvobození Plzně a části západních Čech. „Přijíždíme, abychom uctili památku mého tatínka a těch, kteří sloužili. Pokaždé je to pro nás velký zážitek,“ říká Kathleen Lemmons Hoffman, dcera Charlese R. Lemmonse, příslušníka americké 16. obrněné divize. „Všechno to, co tady v Plzni vidíte, je podle mého názoru poselstvím pro mladou generaci. Důležité je nikdy nezapomenout,“ dodává.

Zahajovací ceremoniál s netradiční podívanou

Na podvečerním zahajovacím ceremoniálu 3. května vystoupí americký studentský marching band Stuttgart Legacy Drumline a z amerických vojenských posádek v německém Ansbachu a Vilsecku se představí na třicet kadetů v exhibici se zbraní. „Jsem velmi rád, že se díky spolupráci s ambasádou USA podařilo letošní program oslav obohatit o vystoupení mladých amerických studentů. Jejich zapojení do zahajovacího ceremoniálu přinese netradiční podívanou všem divákům. Propojení historie a současnosti je trendem, který v programu Slavností svobody chceme podporovat i do budoucna,“ říká první náměstek primátora Pavel Bosák.

Zdroj: Deník/Filip Nekola

Prostor při zahajovacím ceremoniálu dostanou i kluby vojenské historie, bez nichž by oslavy osvobození americkou armádou neměly patřičnou atmosféru. Na náměstí Republiky předvedou za doprovodu Pilsner Jazz Bandu nejen část dobové vojenské techniky, ale i formace příslušníků tehdejší československé a americké armády. Slavnostní večer pak vyvrcholí koncertem Big Bandu Jazz bez hranic s velkou hudební hvězdou z Los Angeles, slavným zpěvákem Chuckem Wansleym, synem belgického veterána.

Vojenské kempy a Konvoj svobody s přelety letadel

V části sadového okruhu se rozloží dobový kemp 16. obrněné divize s desítkami těžké i lehké obrněné techniky. „Největší část bude v Křižíkových sadech a proluce, kde bude k vidění mimo jiné i legendární tank Sherman, polní kuchyně, dílny nebo polní nemocnice,“ říká Pavel Rogl z Klub u vojenské historie 16. obrněné divize.

Slavnosti svobody budou letos 3. - 6. května. Už víme, na co se můžete těšit

V Šafaříkových sadech najdou návštěvníci tábor Československé samostatné obrněné brigády nebo tábor RAF a WAAF s replikou stíhacího letadla Spitfire v měřítku 1:1. V Pobřežní ulici pak bude k vidění ukázka současné výstroje americké armády.

V neděli 5. května po Klatovské třídě projede tradiční Convoy of Liberty s vojenskými historickými vozidly, v čele s renovovaným tankem Sherman a džípy s příbuznými amerických a belgických veteránů. Konvoj doprovodí přelet dobových letounů P-51D Mustang, Boeing B 75 Stearman a Stinson AT 19B.

Hlavní vzpomínkový akt u památníku Díky, Ameriko!, kterým v pondělí 6. května vyvrcholí Slavnosti svobody, se uskuteční v 18 hodin. Jeho součástí bude přelet letadel vzdušných sil Armády České republiky L-159 Alca a JAS-39 Gripen.

Speciální várka piva

Speciální várku piva s osobitým názvem Veterán chystá pro Slavnosti svobody plzeňský experimentální pivovar pod značkou Elektrárna. Výčepní nefiltrovaný 10° speciál Indian Pale Lager budou moct ochutnat návštěvníci ve vybraných stáncích. K zakoupení bude i půllitrová plechovka piva. Slavnostní představení piva je naplánováno na 3. května po zahajovacím ceremoniálu na náměstí Republiky.

Slavnosti svobody v Plzni se uskuteční ve dnech 3. až 6. května a přehled podrobného programu včetně pietních aktů je k dispozici na www.slavnostisvobody.cz.