Díky za svobodu, je potřeba ji stále chránit. To je hlavní poselství, které zaznělo při vzpomínkovém aktu Díky, Ameriko!, jenž v pondělí v podvečer 6. května zakončil Slavnosti svobody 2024.

Pietní akt Díky, Ameriko! v Plzni | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Přihlížely mu stovky lidí a účastnili se ho vzácní hosté – potomci amerických a belgických veteránů, kteří v květnu 1945 osvobozovali Plzeň. Promluvili primátor města Plzně Roman Zarzycký, zástupci Parlamentu České republiky i vlády, amerického velvyslanectví, Plzeňského kraje i samotní potomci veteránů.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

„Není to dlouho, co jsme válečným veteránům v Plzni mohli osobně stisknout ruku a v dojetí a často i se slzami v očích říct: děkujeme. Děkujeme vám za to, že jste neváhali opustit své rodiny a domovy a nasadit své životy v boji za naši svobodu a demokracii. Čas je bohužel neúprosný. Dnes tu s námi veteráni nemohou být. Mnozí z nich nás opustili, mnozí sledují Slavnosti svobody na dálku. V požehnaném věku, ale se stále stejným nadšením a láskou k našemu městu. Rád bych je tímto srdečně pozdravil a vzkázal jim: Jste naši hrdinové a nikdy na vás nezapomeneme,“ řekl v úvodu svého projevu primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Připomněl, že ti, kdo Plzeň osvobozovali, nepřinesli jen mír a svobodu, ale také obdivuhodné životní příběhy. „Díky těmto příběhům váš odkaz můžeme předávat dalším generacím. Naše dcery, synové, vnučky, vnuci a jejich děti budou vědět, jakou cenu svoboda má a komu za ni vděčíme. Nikdy proto nepřestaneme pociťovat vděk a nikdy nebudeme brát osvobození Plzně spojeneckými vojsky za samozřejmost. Rozhodně ale budeme hrdí na to, že západ Čech osvobodila americká armáda a že každý rok v květnu můžeme vyvěsit americké, belgické a české vlajky. Plzeň je totiž jiná. Plzeň patří na západ. Plzeň říká: Díky, Ameriko!,“ připomněl primátor Roman Zarzycký.

Za rodiny amerických veteránů promluvila Kathleen Lemmons Hoffman, dcera veterána Charlese Roberta Lemmonse a tajemnice Asociace 16. obrněné divize, jež uchovává živý odkaz těch, kdo v ní bojovali. „Můj manžel a já už jsme dlouho zapojeni do asociace 16. obrněné divize, za tu dobu jsme se setkali a seznámili s řadou veteránů nejen 16. ale i dalších divizí. Veteráni říkali, jaké to bylo v květnu 1945 tady v Plzni. Češi podle nich byli neobyčejně vděční, mnozí plakali, nabízeli kávu, čaj, koláče, dokonce je zvali k sobě domů ke stolu, nabídli jim, že jim vyperou oblečení, že se mohou umýt v teplé vodě, dávali jim plzeňské pivo, mnozí z vojáků dostali pusu. A když v roce 1990 začaly oslavy svobody v Plzni, veteráni, kteří se jich zúčastnili, říkali, že to přijetí bylo úplně stejné jako v roce 1945, Češi byli zkrátka vděční,“ přiblížila Kathleen Lemmons Hoffman. Účast na Slavnostech svobody v Plzni je pro potomky veteránů příležitostí, jak uctít památku otců, jak udržovat při životě jejich odkaz. „Cítíme přitom úplně stejný vděk a stejnou lásku jako tehdejší veteráni během osvobozování Plzně,“ dodala.

Na její slova navázal ve své zdravici Luc Rensonnet, syn zesnulého velitele belgického 17. střeleckého praporu. „Za měsíc oslavíme 80. výročí vylodění v Normandii, kdy američtí vojáci a vojáci spojenců nasazovali své životy v těžkých bojích. Poté 8. září 1944 osvobodili město Lutych a od toho okamžiku byly v Belgii vytvořeny prapory mladých dobrovolníků ve věku 16 až 20 let na pomoc americkým jednotkám,“ připomněl Luc Rensonnet. Podle jeho slov jsou to sotva tři měsíce, co zemřel jejich poslední belgický zástupce. „Díky těmto tehdy mladíkům jsme znovu získali svobodu a je nyní na nás, jejich dětech, abychom tuto vzpomínku uchovávali. Děkuji představitelům města Plzně za důležitost, kterou přikládají těmto vzpomínkovým akcím, které jsou z pohledu pozorovatelů nejvýznamnějšími v Evropě. A vám, českým účastníkům, děkujeme za uznání a přijetí, které nám každoročně dáváte. Uvidíme se příští rok.“

Americký velvyslanec v České republice Bijan Sabet v úvodu svého projevu poděkoval Plzni za to, že udržuje památku osvoboditelů při životě pořádáním oslav osvobození. „Když jsem se jich loni poprvé zúčastnil, rozsah a zaujetí, s jakými v Plzni probíhají vzpomínkové akce, mě naplnily nesmírnou hrdostí. Jako Američan, jenž má tu čest být velvyslancem USA v České republice, je to opravdu pocta být tu nyní s vámi. Připomínáme si 79. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Připomínáme si tak hluboký význam této historické události. Je svědectvím o vítězství svobody nad tyranií a také dojemnou připomínkou obětí, které stateční muži a statečné ženy přinesli v boji proti útlaku,“ řekl. V závěru vyzval: „Uctěme odkaz našich předchůdců tím, že budeme společně pracovat na budoucnosti, v níž se v míru a prosperitě bude dařit všem.“

Při vzpomínkovém aktu u pomníku Díky, Ameriko! promluvili také předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Skopeček, ministr kultury ČR Martin Baxa a hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Letošní oslavy osvobození Plzně tímto aktem skončily. Trvaly od pátku 3. května. Navštívilo je několik desítek tisíc lidí. S největším zájmem se setkal, stejně tak jako každý rok, Konvoj svobody. Špalíry lidí byly rozmístěny po celé Klatovské třídě. Lákal také hudební program s hlavním pódiem na náměstí Republiky.