Během Slavností svobody, které v Plzni proběhnou od pátku 3. do pondělí 6. května, bude ve městě značně omezený provoz.

Během Slavností svobody bude v centru Plzně značně omezený provoz | Foto: Deník/Pavel Bouda

Na mnoha místech historického centra nebude možné zaparkovat a organizátoři doporučují využít parkovací domy Rychtářka, u OC Plzeň Plaza nebo parkoviště P+R na náměstí Emila Škody a v ulici Dobřanská.

Náměstí Republiky

Na náměstí Republiky nebude možné od pátku 3. května do neděle 5. května, parkovat podél západní, východní (dlouhé komunikace) a jižní strany náměstí. Na jižní straně (u veřejných WC) bude zákaz parkování platit až od páteční 12. hodiny. Platnost tohoto dopravního opatření skončí v neděli 5. května ve 20 hodin.

Dne 3. května bude uzavírka náměstí Republiky od 15 do 23 hodin, následujícího dne od 9 do 23 hodin a 5. května od 9 do 20 hodin. V těchto dnech a hodinách tak budou zcela uzavřeny příjezdy na náměstí ulicemi Prešovská, Františkánská, Dřevěná, Pražská a Dominikánská.

Slavnosti svobody budou letos 3. - 6. května. Už víme, na co se můžete těšit

Autobusy na linkách 20, 33 a 40 budou v pátek 3. května odkloněny přes sady Pětatřicátníků v čase od 18 do 19.45 hodin, zcela přerušen jejich provoz bude v neděli 5. května od 11 do 14 hodin a dotkne se v tento den i tramvají na linkách 1 a 2, a to v čase od 10.10 do 14 hodin.

Dřevěná ulice, Šafaříkovy a Kopeckého sady, Pobřežní ulice a sady Pětatřicátníků

V Dřevěné ulici a Šafaříkových sadech bude platit zákaz parkování od 2. do 5. května po celý den i noc a ve stejném termínu bude Dřevěná ulice i zcela uzavřena. Parkovat řidiči nebudou moci od 2. do 5. května do 24 hodin ani v Kopeckého sadech v úseku Františkánská – Anglické nábřeží, v úseku Jungmannova – Martinská od 17. hodiny 2. května do 24. hodiny 6. května s tím, že tento úsek nebude ve dnech 3. a 4. května průjezdný. Parkovat a projíždět nebude možné od 2. do 6. května – 20. hodiny v sadech Pětatřicátníků v úseku Palackého náměstí – Pobřežní a ulicí Pobřežní v úseku Jízdecká – sady Pětatřicátníků.

Horní parkoviště u Parkovacího domu Nové divadlo

Od čtvrtka 2. 5. do pondělí 6. 5. nebude fungovat parkoviště u Parkovacího domu Nové divadlo, do něhož bude možný vjezd pouze ze sadů Pětatřicátníků směrem z mostu generála Pattona. Příjezd od Jízdecké ulice přes ulici Pobřežní není možný.

Konvoj svobody – neděle 5. května

V neděli 5. května bude od 8.50 do 13 hodin obousměrně uzavřená Klatovská třída včetně výjezdů z bočních ulic v úseku U Trati a Rondel a od 10 do 13 hodin se obousměrně uzavře Klatovská v úseku Majerova – U Trati. Poslední tramvaje projedou se zastávky Sady Pětatřicátníků v 10.10 hodin. Omezení se týká rovněž trolejbusových linek 11, 12, 15, 16, 17, autobusových linek 20, 27, 28, 34, 41 a tramvajové linky č. 4 ze směru Bory. V opačném směru bude zřízena náhradní autobusová doprava s konečnou zastávkou Rondel.

Syn amerického veterána zahájí Slavnosti svobody. Zazpívá s Big Bandem

Tramvajová linka č. 1 bude ve směru z Bolevce nahrazena autobusovou dopravou, rovněž pojede do konečné stanice Rondel. Ve směru ze Slovan bude konečná stanice Anglické nábřeží. Tramvajová linka č. 2 bude mít konečnou na Anglickém nábřeží, ve směru ze Skvrňan pak na Palackého náměstí. Do 11 hodin budou ponechané průchody pro pěší, tj. přechod U Práce, přechod u Velké synagogy v sadech Pětatřicátníků a u Hlavní pošty. Sukova ulice na Borech bude uzavřená od 8 hodin do odjezdu konvoje. Příjezd k Area Bory bude umožněný Boettingerovou ulicí. Po celou dobu konání konvoje bude omezený provoz v příjezdových komunikacích na Klatovskou třídu.

Vzpomínkový akt Díky, Ameriko! – pondělí 6. května

V pondělí 6. května bude od 8 do 21 hodin zakázané parkování v ulici V Šipce a od 17 hodin do ní auta nebudou moct ani vjíždět. Mezi 16. a 21. hodinou se na Klatovské třídě uzavře pravý jízdní pruh ve směru do centra v úseku od ulice Havlíčkovy k Americké. Od 17 do 21 hodin bude pro veškerou dopravu včetně MHD uzavřena taktéž Americká ulice v úseku od Klatovské až po Jungmannovu ulici. Zároveň bude od 5. května 4 hodin do 6. května 24 hodin přesunuta trolejbusová a autobusová zastávka MHD U Práce ve směru k vlakovému nádraží pod křižovatku ulic Škroupova a Americká. Od 17 hodin 4. do 24 hodin 6. května nebude možné na Americké v úseku mezi ulicemi V Šipce a Škroupova parkovat a 5. a 6. května bude pod zastávkou U Práce zrušen i prostor pro zásobování.

Fotbalisté Viktorie Plzeň se připojí ke Slavnostem svobody, guláš bude zdarma

Návštěvníkům město doporučuje, aby parkovali na okrajích metropole a cestovali veřejnou dopravou. Ta však bude mít po dobu slavností také řadu omezení a změn ve vedení některých linek. Jejich kompletní přehled zveřejnily dopravní podniky na svých webových stránkách.

Více informací k dopravním opatřením je k dispozici na www.slavnostisvobody.cz, ke změnám v provozu MHD na www.pmdp.cz.