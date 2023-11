Řada nových moderních obchodů, příjemný venkovní prostor pro odpočinek i nová parkovací místa včetně těch pro dobíjení elektromobilů. Tak vypadá nově otevřené Obchodní centrum Alice v plzeňských Skvrňanech.

Obchodní centrum Alice ve Skvrňanech se otevírá veřejnosti. | Video: Deník/Pavel Bouda

Vyrostlo mezi ulicemi Terezie Brzkové a Lábkova v místě původního Penny Marketu, který je nyní ve své nové podobě jedním z osmi zbrusu nových prodejen. Mezi nimi najdou zákazníci například i lékárnu, hračky, oděvy nebo chovatelské potřeby. Součástí centra je i Pivnice Jednota s venkovní terasou. Přestože obchody již fungují, slavnostní oficiální otevření čeká obchodní centrum 9. listopadu.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Vypadá to krásně, chodím sem nakupovat pravidelně už mnoho let, takže tu původní prodejnu jsem dobře znala. Tohle je ovšem jiné nakupování. Jen se musím ještě zorientovat, kde co najdu,“ říká jedna z prvních zákaznic nákupního centra jednašedesátiletá Plzeňačka Helena.

Původní obchod zde fungoval téměř třicet let, během kterých se výrazně proměnila kultura nakupování i požadavky zákazníků. Padlo proto rozhodnutí budovu zbourat a postavit zde úplně nový komplex.

„Do projektu jsme se rozhodli začlenit více zelených ploch, zlepšit přístupové komunikace pro pěší a automobily a vybudovat nová parkovací místa,“ vysvětluje Ivan Hlaváček, majitel developerské společnosti InterCora, která nové obchodní centrum vybudovala.

Právě zmíněná parkovací místa byla jedním z citlivých bodů výstavby. Během ní přišli obyvatelé Skvrňan o několik parkovacích ploch a bylo nutné proto odložit i plánovanou rekonstrukci části ulice Terezie Brzkové, kde by během ní ubyla další parkovací místa. Už na začátku roku se povedlo zřídit nouzové parkoviště, které stále funguje a po dohodě vedení Městského obvodu Plzeň 3 s investorem stavby se s předstihem otevřela větší část parkoviště u obchodního centra. Že však situace s parkováním není jednoduchá potvrzuje zkušenost obyvatelky Miroslavy Šenbauerové.

Značka na parkovišti u nového OC Alice v PlzniZdroj: se svolením Miroslavy Šenbauerové„Bohužel slibované zajištění a dřívější otevření nových parkovacích míst moc nezafungovalo, protože po odjezdu pracovníků z prostoru se prostě zamykal drátěný plot. A ani nyní po otevření obchodního centra zde nelze podle značky parkovat déle než hodinu a to pouze v otevírací době obchodů. Jinak je celé území označeno zákazem stání. Přitom by podle mého názoru šlo vše vyřešit parkováním s parkovacími hodinami a v noci nechat prostor k dispozici,“ zlobí se Šenbauerová.

Zlepšit by se měla situace po dokončení rekonstrukce ulice Terezie Brzkové, kde dojde k terénním úpravám a pracím na inženýrských sítích, konkrétně vodovodu a kanalizaci. Úpravy mají přinést obyvatelům i více parkovacích míst. V polovině prosince se opravovaný úsek provizorně otevře k užívání a práce budou dokončené na jaře příštího roku.