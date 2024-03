Predator Park místo bezdomovců. Unikátní areál vyroste v Plzni ještě letos

Byla to zanedbaná lokalita mezi průmyslovým areálem Křimice, železniční tratí a sídlištěm Skvrňany. Na místě se během minulých let rozrostla černá skládka a dlouhodobě ji obývali i bezdomovci. Nyní by měl vzniknout na tom samém místě na dohled od skvrňanských ulic Lábkova nebo Vojanova unikátní Predator Park.

Na dohled od skvrňanského sídliště vyroste ještě letos sportovní areál Predator Park. | Video: Deník/Pavel Bouda

S myšlenkou netradičního sportovního areálu přišel křimický obvod, kam místo katastrálně patří. „Ten nápad vznikl vlastně už v roce 2017, kdy jsme na tomto místě vyklízeli černou skládku po bezdomovcích, což stálo zhruba milion korun a přemýšleli jsme, jak prostor lépe využít. Původní návrh centrálního obvodu zřídit tam vrakoviště aut jsme rovnou odmítli, ale oslovil nás pořadatel závodů Predator Run Michal Dlouhý, zda bychom nenašli vhodné místo pro vybudování Predator Parku. Sešli jsme se, nechali jsme zpracovat studii a nakonec se domluvili,“ říká starosta Křimic Vít Mojžíš. Zdroj: Deník/Pavel Bouda Křimicko-skvrňanský Predátor Park nebude mít v celé ČR obdoby. Na ploše 10 tis. m2 nabídne terénní běžeckou trasu, na které se žádný běžec nebude nudit, vzhledem k její členitosti, výškovému profilu a možnostem, které bude moci běžec zvolit. Na trase se bude moct cvičit, podnikat překážkové běžecké závody a oddávat se moderním a stále populárnějším aktivitám jako je parkour a street workout. Součástí parku bude i bike trasa, která bude tvořit samostatný úsek, tak, aby se běžec a cyklista nestřetli. I bike trasa nabídne zábavné části trasy, na kterých budou moci jezdit jak děti, tak dospělí. Tank Sherman se přesune na Klatovskou. V opuštěném domě byty nebudou „Výborný nápad. Jiným způsobem těžko využitelné místo ožije a rozšíří pro lidi z okolí možnosti trávit aktivně volný čas, kterých není nikdy dost. Proto jsem myšlenku starosty Víta Mojžíše ve vedení města rád podpořil. K financování se připojil i centrální obvod. Stavbu zajistí Správa veřejného statku města Plzně, která patří na radnici do mé svěřené gesce dopravy a životního prostředí,“ říká náměstek primátora Aleš Tolar. V těchto dnech probíhá v rámci takzvaného vegetačního klidu intenzivní čištění pozemku od náletových dřevin, aby mohla v průběhu roku začít samotná stavba areálu. Hotovo by mělo být ještě letos a celkové náklady na zbudování Predator Parku se odhadují na 16 milionů korun.

