Z osmi původně vytipovaných možností, kde by mohl stát nový bazén pro obyvatele Skvrňan, není nakonec vhodná žádná. Po dlouhodobém prověřování z nich byly sice vytipovány dvě lokality na koupaliště s chemickou úpravou vody (bazénovou vodou), jeden pozemek je však ve vlastnictví státu a stát se ho rozhodl využít jinak. Druhá lokalita je umístěná za tratí v zahrádkářské kolonii u Křimické ulice, je ale bez infrastruktury a komunikací a z tohoto důvodu pravděpodobně neufinancovatelná.

„V současné chvíli zbývá ještě poslední možnost, a to je spolupráce s krajem na vybudování bazénu pro Sportovní gymnázium s určitým přístupem veřejnosti, nicméně toto jednání není dovedeno k cíli a výsledek je zatím nejasný,“ vysvětluje místostarosta třetího plzeňského obvodu Pavel Šrámek. Tento bazén by navíc nebyl určený pouze pro veřejnost, takže by zřejmě nepřinesl to, co od něj Skvrňanští očekávají. Ti si nový bazén přáli v hlasování v projektu participativního rozpočtu Rozhodněte sami! Od začátku letošního roku proto úřad prověřuje možnosti, v jaké lokalitě by mohlo koupaliště stát. Za jeden milion korun samozřejmě není možné bazén vybudovat, peníze by šly na případnou studii k nejlepší variantě.

Další možností by mohlo být zřízení přírodní nádrže v údolí Vejprnického potoka za hasičárnou, zde však není možné postavit klasické koupaliště, ale pouze přírodní biotop bez možnosti větší úpravy vody, kde nelze garantovat provoz přes celé léto. Lokalita je totiž dotčena záplavovým územím potoka.

Nad rámec výše uvedeného bylo vytipováno také místo vedle bazénu 33. základní školy, které by bylo vhodné ekonomicky, neboť je zde veškerá bazénová technologie. Bohužel toto místo je nutné využít pro rozšíření kapacity tělocvičny 33. ZŠ.

Obvod zatím zmíněné varianty prověřoval s příslušnými úřady bez finančních nákladů a nyní zvažuje, jak přesně investovat milion korun na studii. „Nepřipadá nám totiž hospodárné utratit peníze za téměř nerealizovatelný projekt v zahrádkářské kolonii u Křimické ulice. Čekáme proto, jak dopadnou jednání s krajem a vedením sportovního gymnázia a hledáme i další možnosti, jak Skvrňanským jejich velké přání splnit,“ dodává místostarosta trojky Ondřej Ženíšek. Milion korun proto zatím zůstává „na stole“ a čeká na nalezení vhodné lokality.

Že obyvatelům Skvrňan bazén chybí potvrzuje i obyvatelka Předních Skvrňan Ivanka Divišová. „Kdysi jsme tu mezi oběma sídlišti měli i mini bazén. Bohužel byl prodán a novým majitelem zlikvidován. A tak očekáváme, zda projekt na bazén bude umístěn v Předních Skvrňanech nebo v zadním sídlišti.“

V průběhu prověřování se však objevila ještě jiná možnost, jak dopřát Skvrňanským přírodní koupání s hezkým přístupem, a to vytvořením plovárny na řece Mži. „Tato možnost je realizovatelná a pracujeme na ní mimo participativní rozpočet,“ dává obyvatelům Skvrňan naději Pavel Šrámek.