Drtivá většina školských zařízení v Plzni se k pondělní stávce připojí pouze pasivně.

Prázdná třída. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Ani zatím poslední jednání ministra školství Mikuláše Beka se školskými odbory avizovanou pondělní stávku neodvrátilo. Po celé republice tak budou stávkovat stovky škol. Odboráři chtějí upozornit na možné ohrožení kvality vzdělávání a na nedostatek peněz na příští rok na nepedagogické zaměstnance. Nejvíce jim vadí, že školníkům, kuchařkám, uklízečkám a dalším nepedagogickým pracovníkům mají příští rok klesnout platy v průměru o dvě procenta. Stávka poslední listopadové pondělí by tak měla omezit provoz mnoha mateřských, základních a středních škol. V Plzni to ale podle aktuálních informací plánují jen čtyři základní školy a třináct mateřských škol. Drtivá většina školských zařízení se připojí k protestu pouze pasivně.

„My ke stávce nepřistoupíme. Souhlasíme, že ty kroky, které se dějí ve školství, nejsou šťastné ani koncepční, ale nemyslím si, že by se to mělo řešit takto razantně. Je potřeba se postarat o chod školy. Děti by určitě byly rády doma, ale my máme tolik práce, že ten den bez výuky by nám chyběl,“ říká Martin Prokop, ředitel 21. základní školy v Plzni.

Přehled škol zapojených do stávky nejen v Plzni, ale i po celé České republice můžete sledovat na postupně aktualizované mapě od profesního sdružení Učitelská platforma ZDE.

Stávkovat se nebude ani na 25. základní škole ve Chválenické ulici. „Dohodli jsme se, že se nepřipojíme. Ve výsledku bychom potrestali děti a jejich rodiče. Nakonec i našeho zřizovatele, který by se musel postarat o hlídání těch dětí a narušilo by to chod spousty úřadů. Původně naši učitelé chtěli podpořit hlavně nepedagogy, třeba naše kuchařky, protože všichni známe jejich platové tabulky, ale nakonec jsme se shodli, že stávkovat nebudeme. Ale co se týče zmíněných kuchařek, těm dávám nyní k jejich platu odměny a osobní příplatky v rámci svého rozpočtu a v podstatě tak dotuji plat nepedagogů z toho balíku peněz pro pedagogy. To se ale děje myslím na každé škole,“ vysvětluje ředitelka školy Eliška Syřínková

Dodává, že se ale za svou školu připojila svým podpisem pod společný dopis ředitelů plzeňských základních škol ministrovi školství Mikuláši Bekovi. V něm doporučují Ministerstvu školství přehodnotit některé body navržených úsporných opatření, mimo jiné plánované snížení PHmax, tedy maximálního počtu odučených hodin na škole financovaných ze státního rozpočtu, nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky nebo snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga. Celé znění dopisu má Deník k dispozici.

Podpis pod něj připojila i ředitelka 28. základní školy Pavla Jedličková: „Na naší škole stávka jako taková přímo probíhat nebude. V den stávky budou zajištěny všechny služby, tedy výuka, školní družina i obědy.“

Některé školy a školky se ke stávce připojí částečně nebo zavřou své budovy úplně. To se týká například 16. základní a mateřské školy v Plzni. „My se zapojíme pouze částečně. Vzhledem k počtu zapojených pedagogických a nepedagogických pracovníků by se stávka dotkla rodičů, a dětí v mateřské škole i žáků ve školních jídelnách a výdejnách,“ říká ředitel Vlastimil Šiška.

O úplném omezení svého provozu během pondělní stávky informuje rodiče a veřejnost na svém webu například 2. základní škola ve Schwarzově ulici. „Plně si uvědomujeme komplikace vyplývající ze stávky. Považujeme ale za nezbytně nutné tímto způsobem upozornit na změny, které negativně ovlivní pedagogické i nepedagogické pracovníky a tím zákonitě povede ke snížení kvality výuky.“

V případě naléhavé potřeby rodičů je město Plzeň připravené pomoci a o děti z takovýchto škol a školek se postarat. Všichni rodiče navíc budou o situaci a případném postupu včas informováni. „Situaci intenzivně řešíme a děláme vše pro to, aby dopad stávky byl na děti a rodiče co nejmenší. Oceňuji, že většina škol zvolila pasivní podporu stávky a v Plzni dojde jen k minimálnímu omezení výuky. Plně souhlasím s dopisem, ve kterém školy konkretizovaly své požadavky a odeslaly je na ministerstvo školství. Děti ale v žádném případě nesmí být rukojmí,“ sděluje Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu.

Pomoci rodičům dětí ze stávkujících mateřských škol se rozhodl i centrální plzeňský obvod. „Dohodli jsme se na zřízení jednodenního příměstského tábora v budově Skupovky na Borech s názvem Z pohádky do pohádky,“ uvádí místostarosta třetího městského obvodu Pavel Šrámek. Registraci najdou zájemci na webu www.skupovka.cz.