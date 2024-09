Do České republiky zavítal dva měsíce po rozhodnutí České vlády o tom, že dva nové reaktory v dukovanské jaderné elektrárně postaví jihokorejská společnost KHNP. A oba plzeňské podniky by měly být významnými subdodavateli, v pátek podepsaly memoranda o porozumění se zástupci korejské strany. Doosan by měl do Dukovan dodat hlavní turbínu.

České firmy by mohly na výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech získat zakázky až za 240 miliard korun. V Plzni to řekl premiér Petr Fiala (ODS). „Korejská strana deklarovala, že při přípravě a výstavbě nových jaderných bloků se zapojí české firmy až 60 procenty. Věřím, že se nám tento společný cíl podaří naplnit," uvedl podle ČTK Fiala.

Po rozhodnutí vlády teď o smlouvě na výstavbu nových jaderných reaktorů jednají společnosti ČEZ a KHNP, podepsat by ji měly do konce března 2025. První z reaktorů by měl být dokončen v roce 2036.