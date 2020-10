Z řady akcí, jež původně město Plzeň plánovalo, se ve středu 28. října uskutečnil pouze krátký pietní akt na náměstí T. G. Masaryka, kde plzeňský primátor Martin Baxa a jeho náměstek Michal Vozobule položili bez účasti veřejnosti květiny k Památníku národního osvobození. Primátorův připravený, avšak nevyslovený projev, lidé najdou na www.plzen.eu a na primátorově Facebooku.

„Uvědomuji si palčivě, že dnešní připomenutí 102. výročí založení našeho samostatného československého státu je zatlačeno do pozadí vzhledem k neustále a nebezpečně se rozrůstající koronavirové pandemii. Ano, nacházíme se v těžké situaci, ve které si nejsme ani jisti, jak dlouho potrvá, kdy se nám podaří tuto pandemii zvládnout a do jaké míry a v jaké podobě bude nadále ovlivňovat naše životy. Přesto všechno se domnívám, že stojí za to si připomenout výročí založení našeho státu, neboť vznik samostatného Československa na troskách rakousko-uherské monarchie je fundament, o který se dodnes opíráme. Fundament, který dodnes formuje naše životy už jen tím, že jsme občané samostatného státu, ke kterému se vztahujeme a cítíme svou přináležitost a který je naším domovem,“ uvedl mimo jiné ve svém projevu primátor Martin Baxa.

Připomněl, že československý stát prošel za celou dobu svého trvání těžkými zkouškami, ať už během nacistické okupace či v období komunismu, ale že od roku 1989 je opět svobodným, demokratickým a samostatným státem. Dnes, po mnoha letech, je podle něj opět vystaven těžké zkoušce. Na jedné straně přicházejí striktní vládní opatření, na straně druhé stojí osobní zodpovědnost každého za svůj život a za životy a osudy spoluobčanů.

„Vím, že naše společnost je dnes velmi rozpolcena a že v mnoha lidech panuje nedůvěra vůči státu, jejíž příčiny jsou mnohdy nanejvýš důvodné. Jsem však přesvědčen, že jedině naší zodpovědností, naší lidskostí nakonec tuto pandemii společně zvládneme. A naplníme tak slova T. G. Masaryka a jeho ideály, na kterých bylo Československo založeno. Bylo by to tou nejvhodnější oslavou výročí jeho založení,“ dodal primátor.

Vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka bývá tradičně vyvrcholením oslav vzniku samostatného Československa. Zúčastňují se ho kromě vedení města také zástupci Plzeňského kraje, Parlamentu České republiky, Západočeské univerzity v Plzni a další hosté. Součástí vzpomínkového aktu bývá i slavnostní slib nových strážníků Městské policie Plzeň. Těšívá se zájmu veřejnosti včetně následujícího Průvodu světel. Nic z toho se letos bohužel nemohlo uskutečnit.