Pietní akt, který organizovalo město Plzeň společně s Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany se uskutečnil u památníku české političky Milady Horákové před budovou 21. základní školy na Slovanské aleji. Plzeň se tak zapojila do celonárodní výzvy Zavražděna komunisty, jejím účelem je připomenout osud Milady Horákové.

„Milada Horáková byla jedinou ženou, kterou komunistická justice nechala z politických důvodů popravit. Připomínáme si ji právě nejen jako oběť komunistického režimu, ale současně jako osobnost, která hájila masarykovský odkaz demokracie a svobody od svého mladého věku až do konce svého života za každých okolností,“ řekl v svém proslovu při pietním aktu primátor města Martin Baxa.

„Komunisté se za dobu svojí existence dopustili mnoha zločinů. Vražda Milady Horákové a zejména pak způsob jejího provedení patří mezi ty nejodpornější. Nesmíme dopustit, aby se na tyto jejich zločiny zapomnělo. Jsem moc rád, že památník Milady Horákové před 21. základní školou na Slovanské aleji tomu napomáhá a ještě raději, že vznikl z iniciativy školy a jejích žáků,“ doplnil starosta Slovan a senátor Lumír Aschenbrenner.

K uctění památky Milady Horákové je také vyvěšen na radnici na náměstí Republiky a na slovanské radnici černý prapor a banner s portrétem Milady Horákové doplněný slovy Zavražděna komunisty. Více informací o výzvě Zavražděna komunisty naleznou zájemci na webu https://dekomunizace.cz/milada70/.

Zdroj: Wikimedia Commons, USTRCR, volné díloMilada Horáková byla československou političkou, právničkou, bojovnicí za práva žen popravenou za údajné spiknutí a velezradu během politických procesů v 50. letech minulého století. Díky své neústupnosti během soudního procesu se stala později symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. Po válce velmi aktivně upozorňovala na nebezpečí totalitního režimu. Kvůli tomu byla monitorována StB, která již od konce války byla ovládána právě komunisty. Nadále podporovala lidi usilující o emigraci a zasazovala se proti komunistům. Sama se do emigrace uchýlit nechtěla. StB si nakonec zvolila Miladu Horákovou do role ústřední postavy smyšlené ilegální skupiny. Zinscenovaný proces řízený Karlem Trudákem probíhal od konce května do 8. června 1950. Poprava byla provedena za bestiálních podmínek na dvoře pankrácké věznice 27. června 1950 v 5:35 hodin.