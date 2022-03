Před Pivstrem se čepovalo pivo pro Ukrajinu

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování města proto poskytl zázemí pro dobrovolníky a lidi z Ukrajiny čekající na odbavení pracovištěm Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Dobrovolníci na ulici před kontaktním místem pro bydlení rozdávají teplé nápoje, polévku a svačinu. „V prostorách čekárny kontaktního místa pro bydlení se mohou váleční uprchlíci ohřát a dojít si na toaletu. Matky s dětmi zde mohou přebalit svoje děti a v soukromí a teple je nakrmit nebo nakojit. Lidé si zde mohou zdarma vzít i respirátory. K dispozici je zde tlumočník a probíhá vydávání drobné materiální pomoci,“ uvedla Karolína Vodičková, vedoucí odboru. Město Plzeň děkuje v tomto za spolupráci Mezigeneračnímu a dobrovolnickému centru TOTEM, z. s. i Diecézní charitě Plzeň. Zároveň odbor ve spolupráci s katedrou antropologie ZČU a Gymnáziem na Mikulášském náměstí zajistil hlášení v budově Hlavního nádraží pro přijíždějící z Ukrajiny v jejich rodném jazyce. „Cílem hlášení je informovat přijíždějící, že v blízkosti nádraží se nachází krajské asistenční centrum pomoci,“ doplnil Jakub Václavů, vedoucí oddělení sociálního začleňování.

Ukrajině pomáhá také Český rozhlas Plzeň. Převáží lékařské přístroje za milion.

Velmi aktivní je také Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, který pomáhá s koordinací v místech větší koncentrace běženců, zapojuje se do párování ubytovaných s ubytovacími kapacitami, eviduje dobrovolné nabídky, tedy výpomoc a podobně, předává kontakty potřebným složkám. „Zajišťujeme také průběžné sbírky hygienických potřeb, vybavení a trvanlivých potravin, provádíme jejich třídění a koordinaci, dále zajišťujeme tisk zdravotních jazykových a komunikačních karet pro zdravotníky, distribuujeme je na EUC Kliniku Plzeň a do ordinací,“ uvedla vedoucí odboru Alena Hynková.

Zapojen je také magistrátní odbor školství. Lidé přijíždějící z Ukrajiny se mohou po příjezdu přihlásit v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (bývalý obchodní dům Prior), kde dostanou konkrétní kontakty na pracovnice Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a ty jim pomohou se zapsáním dětí do škol, pokud zde budou plnit povinnou školní docházku. Pro mimořádné situace dětí a žáků bez jakéhokoliv stávajícího zázemí bude fungovat adaptační skupina na 78. MŠ (děti ve věku 3 až 6 let) a návazně i v Centru volného času Radovánek a na 31. ZŠ (pro děti ve věku 6 až 10 let). Tyto školy jsou připraveny zajistit tuto službu na nezbytně nutnou dobu od pondělí 7. března.

Ruská propaganda je silná. Část rodiny nám nevěří, říká Ukrajinka z Plzně

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně řídí koordinaci činností s Plzeňským krajem po linii krizového řízení. Dále zajišťuje spolupráci se složkami IZS a koordinuje činnost dobrovolných hasičů. Technicky a materiálně podporuje provizorní noclehárnu v hale TJ Lokomotiva s kapacitou 100 lůžek, řeší rozvozy potravin i potřebného materiálu.

Eva Barborková, tisková mluvčí magistrátu města Plzně