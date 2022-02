Město registruje obrovskou vlnu solidarity, přichází nabídka nejrůznějších forem pomoci od jednotlivců i firem. Podle vedení Plzně je nyní zcela zásadní nastavit systém tak, aby řešil pomoc od chvíle, kdy váleční uprchlíci vstoupí na území ČR a vyberou si západočeskou metropoli. Z rozhodnutí ministerstva vnitra by v nejbližší době mělo pod taktovkou kraje vzniknout krajské asistenční centrum pomoci pro registraci cizinců, vyřizování jejich pobytů a podobně.

„Mezi Plzeňany se zvedla obrovská vlna solidarity. Velmi za ni děkuji. Už od čtvrtka intenzivně řešíme, co a jak, abychom se na příchod válečných uprchlíků připravili. Nejde o to jim jen poskytnout ubytování, ale i vzhledem k tomu, že se bude jednat především o ženy a děti, tak jim zajistit možnost chodit do školky, školy, anebo na kroužky. Chceme, aby především děti byly zapojeny do normálního života, aby se jich tato nepříjemná situace dotýkala co možná nejméně,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář, jenž na úrovni města jmenoval speciální pracovní skupinu úředníků, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a politiků. Už v pátek město informovalo, že má připraveno deset svých bytů a na speciální fond „Pomoc Ukrajině“ chce uvolnit 6 milionů korun, usnesení projedná v pondělí Rada města Plzně, na nejbližším jednání pak i zastupitelé.

Podle náměstka primátora Davida Šloufa, jenž má koordinaci opatření na starost, zástupci města spolu s kolegy z městských obvodů registrují nabídku na pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny, dostávají ale také dotazy, jak je město Plzeň připraveno tuto situaci řešit. „Zapojeni jsou všichni, kteří by měli do procesu vstupovat. Ve velmi krátké době se nám například povedlo zjistit, že je nyní dostupných 700 ubytovacích kapacit na území Plzně, okresu Plzeň-jih a Plzeň-sever. Dále v tomto pokračujeme, jsme připraveni sehnat veškeré volné kapacity, tedy ubytovny, penziony, kempy, hotely a další. Dojde také k oslovení realitních kanceláří a soukromých majitelů nájemních bytů,“ sdělil Šlouf. Podle jeho slov již také přicházejí první rodiny z Ukrajiny. Konkrétně v bytě 2+1 na Doubravce už měla být v neděli ubytována rodina se dvěma dětmi, v pondělí by mělo najít v Plzni zázemí dalších šest lidí. „Dva z nich už tu jsou, dvě ženy ve věku 15 a 29 let a dvě malé děti jsou na cestě,“ doplnil David Šlouf s tím, že se dále aktuálně řeší ubytování i pro dalších šest rodin.

Prostřednictvím Diecézní charity Plzeň, Člověka v tísni a dalších poskytovatelů sociálních služeb se město snaží také efektivně směrovat humanitární a potravinovou pomoc, včetně informace pro veřejnost o tom, co je nejvíce zapotřebí, kdy, kde a na koho se obracet.

Aktuální informace včetně odkazů, kam se mohou lidé obracet s nabídkou pomoci potravin, dek, spacáků, oblečení a podobně, zveřejňuje město průběžně na facebooku Plzeň.eu a webu www.plzen.eu.

