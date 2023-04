Po včerejší informaci o záchraně jedné pobočky České pošty, která měla být původně zrušena, přichází další dobrá zpráva. Město Plzeň se po dvoudenních jednáních s Českou poštou dohodlo na záchraně celkem dvou pošt, které byly původně určeny ke zrušení. Zachována zůstane pošta číslo 9 v Obchodním centru Olympia a rušit se nebude ani pošta číslo 18 na sídlišti ve Skvrňanech.

Česká pošta Plzeň 18 - Macháčkova ulice - Skvrňany zůstane nakonec zachována | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Záchrana této pošty je možná díky kompromisu, kdy se z pošty v menším městském obvodě Křimice nově stane Pošta Partner Plus a její provoz na sebe převezme město. Primátor města Roman Zarzycký označil výsledek jednání za úspěch a dobrou zprávu pro občany.

„Mám radost, že se nám navzdory rozhodnutí vlády podařilo zachránit dvě pošty v Plzni. V obou případech se pro naše město jedná o strategické pobočky. Jednání se zástupci České pošty bylo konstruktivní, velký dík patří starostovi Křimic Vítu Mojžíšovi a starostovi centrálního obvodu Davidu Procházkovi. Převzetí pošty v Křimicích v rámci Pošty Partner Plus je to nejmenší, co můžeme pro Plzeňany udělat,“ uvedl primátor.

Pošta ustoupila, pobočka v Olympii bude zachována. Jednalo se i o Skvrňanech

V souvislostí s Plzní pošta původně avizovala zrušení 12 respektive 13 poboček z 26, které se na území města nachází. Plány přitom vyvolaly ostré reakce vedení města a starostů obvodů, začala tak vyjednávání. Jejich výsledkem je, že bude zrušeno o dvě pobočky méně.

„Panu primátorovi patří obrovský dík, stejně tak panu starostovi Křimic. Je to velice rozumné řešení, kdy zůstane velká pobočka pro velké sídliště Skvrňany a zároveň zůstane i služba pro občany Křimic. Je to maximum možného, co se podařilo vyjednat a jsem za to rád,“ reagoval na výsledky jednání starosta třetího městského obvodu David Procházka, pod nějž Skvrňany patří. Ty mají téměř 13 tisíc obyvatel, poštu ale využívali i lidé z okolních lokalit přijíždějící do Plzně z tohoto směru.

V Plzni se má rušit 12 pošt. Je mezi nimi ta vaše?

Podle starosty pátého městského obvodu Plzeň – Křimice Víta Mojžíše na sebe poštu v Křimicích převezme město Plzeň od 1. července letošního roku. „Za občany jsem rád, těší mě zachování služeb a děkuji panu primátorovi za rychlé a efektivní jednání,“ řekl starosta.

Převzetí Pošty Partner Plus ještě musí finálně stvrdit Zastupitelstvo města Plzně.