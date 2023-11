Mezi přáními jsou hračky, knížky, kuchyňská elektronika, ale také třeba jen plínky a Sunar. Dárky je možné darovat do 1. prosince.

Iniciativa Holky holkám spustila osmý ročník sbírky vánočních dárků pro charitní domovy sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni a maminky ze Šatníku pro samoživitele. | Foto: Holky holkám

Stan s motivem dinosaurů, odrážedlo, mikina, batoh, vysavač, ždímací mop, aku šroubovák, zimní boty, pohádková knížka nebo třeba prášek na prádlo – taková přání se sešla v osmém ročníku sbírky vánočních dárků pro charitní domovy sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni a maminky ze Šatníku pro samoživitele. Jako vždy jde tedy o přání od drobností, jako je kosmetika, přes různé hračky a knížky, až po kuchyňskou elektroniku. Přišla ale třeba i prosba o dárek v podobě plínek nebo Sunaru pro miminka. Za předchozích sedm ročníků sbírka splnila už 670 přání v celkové hodnotě kolem 800 tisíc korun. Letos na splnění čeká 145 malých i velkých přání.

Aktuální seznam přání je zveřejněn zde, sbírka běží do 1. prosince. Zakoupené dárky mohou lidé přinášet nezabalené, opatřené přiděleným kódem do sídla Nadace 700 let města Plzně vedle Měšťanské besedy nebo je sem mohou nechat přímo poslat z e-shopu.

„Vždy nás dojímá nadšení, s nímž se lidé do plnění přání vrhají. Na dražší přání se dokonce skládají. Díky tomu se nám v minulosti třeba podařilo nadělit klávesy, na které přispěli muzikanti z Plzeňské filharmonie, výtvarné vybavení, na které se složili studenti a pedagogové ze Sutnarky nebo panenku Barbie, kterou společně koupily slečny z recepce Techmania Science Center,“ říká vůdčí osobnost iniciativy Holky holkám Markéta Čekanová.

Krabice od bot udělá radost dětem už potřinácté. V kraji se zapojí šestice měst

Holky holkám je iniciativa plzeňských ženských osobností, která od roku 2016 pomáhá domovům pro matky s dětmi v tísni. Angažují se v ní například ředitelka Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková, tisková mluvčí Národní knihovny Martina Košanová, spisovatelky Daniela Kovářová a Jitka Prokšová, ředitelka filmového festivalu Juniorfest Judita Soukupová, bývalá ředitelka Plzeňského deníku Helena Mikešová, muzikantka Ilon Leichtová a řada dalších.