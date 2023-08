V zoufalé situaci se ocitla Lucie Podlešáková z Plzně, maminka šestiletých dvojčátek Adélky a Danečka. Dosloužilo jí auto, které nutně potřebuje ke každodennímu dovážení vážně nemocného syna k lékařům, na rehabilitace a podobně.

Šestiletý Daneček z Plzně je velký bojovník. Teď ale jeho rodina potřebuje pomoci s financováním nového auta. | Foto: se svolením Lucie Podlešákové

A na nové auto se jí coby samoživitelce nedostává prostředků. Byla vypsána sbírka, která ale za pár dní skončí a potřebné prostředky se stále nesešly.

Když bylo Danečkovi půl roku, lékaři mu diagnostikovali onkologické onemocnění, které postihuje sítnici oka – retinoblastom. „To bylo v listopadu 2017. Daneček okamžitě nastoupil chemoterapii, kterou ukončil v dubnu následujícího roku,“ zavzpomínala pro Deník Podlešáková. Dítě tehdy statečně absolvovalo 38 narkóz a nakonec se mu podařilo onemocnění „porazit“, přišlo však o pravé očičko.

Jenže tím to bohužel neskončilo. V době léčby se značně pozastavil Danečkův celkový vývoj. Všichni to přičítali jeho onemocnění a náročné léčbě. Přesto prošel speciálním vyšetřením, které nakonec prokázalo, že trpí dětskou mozkovou obrnou a těžkým mentálním postižením. Vážné problémy postihly i zdravé oko.

On i jeho blízcí ale bojují, jak to jen jde. „Od narození s Danečkem opravdu denně navštěvujeme lékaře a různé rehabilitace, s Adélkou školku a kroužky. K tomu nám vždy pomáhalo naše milované staré autíčko, které však úplně celé 'umřelo' a oprava se již nevyplatí. Jsem maminka samoživitelka, Daneček je na úrovni cca ročního miminka a vyžaduje 24hodinovou péči. Auto je pro nás téměř životní nutností. Dali jsme dohromady všechny možné peníze a příspěvky, které jsme mohli, stále nám však ještě podstatná část chybí. Navíc potřebujeme auto, do kterého se vejde náš vozíček nebo speciální kočárek,“ líčí Podlešáková s tím, že většinu míst, která s Danečkem pravidelně navštěvuje, má daleko od domova – Janské Lázně, nemocnice Motol v Praze, FN Brno, Centrum Hájek ve Šťáhlavech atd.

Sbírku najdete na internetové platformě Donio pod názvem Auto pro Danečka.