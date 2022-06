„Stezka podél Radbuzy patří k prvním cyklostezkám, které v Plzni vznikly. Právě v úseku mezi mostem Malostranská a Wilsonovým mostem bývá nejhustší provoz kol, koloběžek a nejsilnější pohyb chodců. Zvláště za pěkného počasí tu cyklisté doslova kličkují mezi pěšími. Proto chceme stezku rozšířit a tam, kde to půjde, i provoz pěších od cyklistů oddělit,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Stavba začne v polovině června a skončí v září. Uzavře část oblíbené stezky pro pěší a cyklisty u řeky Radbuzy.Zdroj: Foto: MMP

„Hustý provoz na cyklostezce, ale i kolize cyklistů a chodců, navíc mnohdy s malými dětmi, nás přiměly situaci řešit. Rozšířením cyklostezky se jednoznačně zvýší komfort pro všechny její uživatele. Neváhali jsme proto se na této akci podílet i finančně,“ řekl slovanský místostarosta Jan Fluxa. „Vybudování sítě rychlých páteřních komunikací pro cyklisty je cílem nového cyklogenerelu, který připravujeme. Úsek greenway podél Radbuzy na Slovanech je první, na kterém stezku rozšiřujeme, a řešíme i oddělení cyklistů od pěších,“ doplnil vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl.

Stavební práce budou probíhat na stávající stezce na pravém břehu řeky Radbuzy v úseku od prodloužení ulice Liliová k Malostranskému mostu. V této více než kilometr dlouhé části, která patří k nejfrekventovanějším v Plzni, bude vybudováno 200 metrů nové stezky pro cyklisty v souběhu se stávající stezkou, v dalším 380 metrů dlouhém úseku pak bude stezka rozšířena na čtyři metry. „Prostor u řeky není dost široký, aby mohli cyklisté objíždět staveniště, budou tak muset využít objízdné trasy Květnou a Habrovou ulicí, ideálně už od Papírenské lávky,“ řekla plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková. „Chápu, že je uzavření části oblíbené cyklostezky pro cyklisty nepříjemné, ale právě cyklisté si stěžovali, že se tomuto úseku už teď raději vyhýbají, protože je na něm hustý provoz pěších, tak věřím, že omezení pochopí a budou se těšit na nové provedení stezky,“ dodala. Omezení průjezdu po stezce bude záviset na tom, kde budou zrovna probíhat stavební práce. Při budování nového nájezdu na stezku pod mostem Malostranská budou muset cyklisté přejíždět přes Malostranskou u mostu nebo přecházet na přechodu u zastávky MHD.

Do druhé etapy stavby, která se uskuteční zřejmě v příštím roce, je zahrnut úsek mezi řekou a tenisovými kurty. „V letošním roce bude ještě vybudováno napojení pod most pod Malostranskou ulicí, kde bude nutné vybudovat opěrnou zeď z lomového kamene se zábradlím navazujícím na to původní u stezky pod mostem. Po realizaci obou etap dojde k částečnému oddělení provozu pěších a cyklistů v této lokalitě,“ vysvětlil Jan Kuneš ze Správy veřejného statku města Plzně, který má stavbu na starosti. K novým stezkám, jež se stanou součástí systému tzv. plzeňských greenways, budou také osazeny stožáry veřejného osvětlení.

Správa veřejného statku města Plzně za oba úseky včetně napojení pod most zaplatí celkem 13 176 900 korun včetně DPH, přičemž Městský obvod Plzeň 2 – Slovany se na nákladech podílí částkou pět milionů korun. Stavbu bude realizovat firma PORR, a. s. sídlící v Praze.