Plzeň rozšiřuje zónu placeného parkování, místa zdarma budou ubývat i příští rok

„Dnešní doba je velmi složitá, a to nejen pro občany, ale i pro města a obce. Úlohou veřejných rozpočtů v době krize je stabilizace trhu, my jsme se v Plzni vydali cestou vysoce proinvestičního rozpočtu. Pokračujeme v plnění programového prohlášení a zlepšování kvality života v našem městě. Máme připravenou řadu krásných projektů, ať už větších nebo menších. Doufám, že všechny udělají Plzeňanům radost,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký. U projektů a požadavků, jež se do návrhu nevešly, předpokládá, že na ně město přispěje z přebytku rozpočtu, kdy by k tzv. porcování medvěda mělo dojít příští rok na jaře.

Významné částky v příjmech města v příštím roce jsou tvořeny zejména z příjmu z cizích daní (6,62 miliardy Kč), příjmů z pronájmu městského majetku (291,4 mil. Kč), z přijatých transferů (251,0 mil. Kč), do nichž vyjma pravidelného příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu spadá například příjem z dotace na projekt 4. ZŠ rekonstrukce střech – zelené střechy ve výši 32,6 mil. Kč., z ostatních daní, poplatků a odvodů (202,4 mil. Kč) a z příjmů z úroků (150,7 mil. Kč).

Mezi významnými provozními výdaji jsou běžné výdaje určené na chod města a městské policie ve výši téměř 1,796 miliardy Kč, běžné výdaje spojené se správou městského majetku ve výši 1,430 miliardy Kč, provozní příspěvky určené vlastním příspěvkovým organizacím, jako jsou Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa, ZOO Plzeň, Knihovna města Plzně, základní školy a další, ve výši 1,434 miliardy Kč, provozní transfer PMDP a. s. ve výši 1,381 miliardy. Kč, provozní transfery jiným organizacím – zejména neziskovým a podobným – ve výši 292,0 mil. Kč. U kapitálových výdajů města je určeno 3,423 miliardy Kč na stavební investice, přičemž 1,877 miliardy Kč tvoří finanční prostředky převedené z roku 2023 do roku 2024 na nedokončené investice.